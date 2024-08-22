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「霍爾」現蹤大直！佳娜、祖雄影院約會　驚見「他」只披浴巾

記者吳睿慈／台北報導

日本吉卜力電影《霍爾的移動城堡》於22日起重返台灣大銀幕，片商甲上娛樂盛大舉辦首映會，跨國CP祖雄、佳娜特地扮裝朝聖，重現霍爾與蘇菲空中漫步的浪漫畫面，模樣超甜，現場還有眾多粉絲打扮成其他霍爾的百變面向，更有女粉精心打扮成銀髮蘇菲，扮相維妙維肖。

▲佳娜、祖雄影院約會　 。（圖／甲上娛樂提供）

▲佳娜、祖雄影院約會，浪漫形容《霍爾的移動城堡》就像兩人的愛情故事。（圖／甲上娛樂提供）

佳娜特地紮辮子戴上在《霍爾的移動城堡》象徵蘇菲的草帽，與老公祖雄一起擔任首映會站台嘉賓。夫妻倆力挺電影，祖雄表示自己最喜歡的吉卜力動畫作品就是《霍爾》，與老婆佳娜相戀過程也與劇情有許多相似之處，「我相信每個男生心中都住著一個小男孩，而佳娜內心是住著一個老太婆，她比較喜歡待在家，個性也不敢冒險，我就會帶她去嘗試新鮮刺激的活動。」

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祖雄與妻子佳娜剛升格新手爸媽，難得有機會享受兩人世界，他大讚每次看《霍爾的移動城堡》都有新的感受，「這麼好的電影不要說20年，200年都很值得看！這是一部很精緻的電影，裡面很多隱喻，不是看一次就能看得懂，我相信很多地方看了10次還有新發現，而且不同的人會有不同的感覺，這就是一部好電影厲害的地方。」聊到對劇情最有感的部分，他表示很喜歡電影中「容貌會隨著心境改變」的設定，「我跟佳娜有時候回顧以前的作品，她說我以前看起來就很花心，現在就是好爸爸的樣子。」

▲▼ 各種「霍爾」現身大直！佳娜、祖雄影院約會　 。（圖／甲上娛樂提供）

▼▲各種版本「霍爾」出現於大直影院，更有人拼盡全力只有裹浴巾現身。（圖／甲上娛樂提供）

▲▼ 各種「霍爾」現身大直！佳娜、祖雄影院約會　 。（圖／甲上娛樂提供）

現場還有多名Coser共襄盛舉，有初遇蘇菲的翩翩王子風霍爾、帥氣軍官風霍爾、可愛小正太霍爾，其中，為因應電影中染髮失敗的霍爾僅著一條浴巾，Coser也當場打赤膊上陣，令民眾爭相上前合照。

《霍爾的移動城堡》未演先轟動，限量1萬6千張預售套票日前已熱烈完售，魅力更勝《魔法公主》和《神隱少女》，足見宮﨑駿大師及「吉卜力最帥男神」霍爾的無窮魅力。電影22日在台上映。

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佳娜, 祖雄, 霍爾的移動城堡

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