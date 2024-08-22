安妮上下全露「雪白雙C」零保護措施！　黑色薄紗裙擺秀修長腿根

記者黃庠棻／台北報導

俄羅斯辣模安妮來台發展13年，今（22）日出席伊林璀璨之星總決賽，身穿黑色透視網紗禮服，豐滿上圍包不住，霸氣喊「我一直都不做保護措施的」，還無預警介紹超帥男伴現身，自爆兩人濕身交纏，羞喊「褲子形狀比較明顯。」

▲安妮出席璀璨之星總決賽。（圖／記者林敬旻攝）

安妮穿著一襲黑色戰袍現身，上下全露、側邊透視，引人遐想，被問到裡面是否真的都沒穿，她大方表示「沒有！要不然呢？」而她先前推出全新單曲〈最後的軟弱〉，邀請台、巴混血男模好友戴凱文友情演出MV男主角，兩人也在記者會驚喜同框。

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▲安妮出席璀璨之星總決賽。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，安妮還談到在海邊拍攝當天，雙方濕身在海邊上演親熱戲碼，安妮幾近裸身入鏡，告誡凱文「我今天不穿內衣，所以摸我要小心一點」，尺度相當大。雖然安妮對衣服尺度很大方，仍對火辣橋段有些害羞，直呼「我們衣服都濕濕的，褲子的形狀就比較明顯，他的身材超好的。」

▲安妮同框好友戴凱文。（圖／記者林敬旻攝）

凱文面對身材提問，自豪地說「沒有人嫌棄過，所以我想應該是滿意的。」安妮和凱文認識近8年，私下會一起吃飯，自爆「他也有睡過我家一次」，被追問是否有度過火熱的一晚，她作勢生氣「你超沒禮貌！你怎麼可以這樣問我？當然沒有。」