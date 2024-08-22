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泰國男神Gee被迫脫衣「冰塊肌見客」　觀眾驚呼：意外有料！

記者許逸群／綜合報導

繼《淒厲人妻》後最賣座的靈異愛情喜劇《哈囉！萌鬼屋》，找來外型俊美、身材高挑的泰國男神Gee飾演廢材男主角「阿喬」，因繼承一間鬧鬼老宅，與鬼聯手開鬼屋後發了大財，過程中還上演浪漫逗趣的人鬼戀。

▲▼泰國電影《哈囉!萌鬼屋》。（圖／威視電影提供）

▲▼Gee在電影《哈囉！萌鬼屋》中展現好身材。（圖／威視電影提供）

▲▼泰國電影《哈囉!萌鬼屋》。（圖／威視電影提供）

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外型帥氣挺拔的Gee其實私下超害羞，這次接演《哈囉！萌鬼屋》不僅要賣力搞笑，不會跳舞的他還要突破心防，在片中耍寶跳舞逗女主角開心。不僅如此，一場脫衣挖土戲，讓他藏在衣服底下的「精實冰塊肌」全都曝光，塊塊分明的性感肌肉也讓觀眾驚呼：「意外有料！」

▲▼泰國電影《哈囉!萌鬼屋》。（圖／威視電影提供）

▲Gee擁有相當精壯的好身材。（圖／取自網路）

今年31歲的Gee本名為蘇提拉素維傑拉（Sutthirak Subvijitra），是泰國90年代搖滾歌手的兒子，不僅長相帥氣，笑容也迷人。身高185公分的他同時還是名模特兒，出演過不少MV而被泰國大眾熟知，近年在泰國古惑仔電影《高校泰皇》中的出色表現也備受讚譽。

▲▼泰國電影《哈囉!萌鬼屋》。（圖／威視電影提供）

▲泰國電影《哈囉!萌鬼屋》劇照。（圖／威視電影提供）

在新片《哈囉！萌鬼屋》中，Gee除了恥度全開賣力搞笑外，還挑戰自己的罩門「跳舞」！在幕後花絮中他誇張宣告：「宇宙中的生物被分成兩類，一類會跳舞，一類不會，我就是不會跳舞的那種，完全不喜歡跳舞！」在完成舞蹈戲後還說：「現在覺得其他戲都不難了！」

導演孔克里特里維蒙表示，自己是當演員拍戲時認識了Gee，對他迷人笑容、帥氣臉蛋和可愛的個性印象深刻，因此在創作劇本時，第一時間就想起了他。片中Gee除了要賣力耍寶外，還被迫展露好身材。沒想到長相俊秀看上去偏瘦的Gee，卻擁有一身精實肌肉，讓觀眾大飽眼福。

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哈囉！萌鬼屋, Gee, 本名為蘇提拉素維傑拉, Sutthirak Subvijitra

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