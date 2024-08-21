王陽明喊娘砲「代言遭網紅抵制」！　業者緊急發聲了

記者王靖淳／綜合報導

藝人王陽明最近在宣傳電影《角頭－大橋頭》時，拒絕和女粉絲比愛心，事後還在Threads上表示這是娘砲動作，此話一出被批評有歧視意味，不僅因此遭到大批網友炎上，就連他代言的服飾品牌也遭部分網紅發文抵制。為此，品牌今（21）日也發出聲明。

▲王陽明最近因脫口「娘砲」遭炎上。（圖／翻攝自Facebook／王陽明）

VERVE在聲明中提到，品牌自成立以來，一直秉持支持多元文化的宗旨，並積極參與包括「同志遊行」與「美力彩虹」等活動，旨在透過贊助賽事傳遞友善與包容的價值觀，同時也表示，經過多方溝通與聆聽社會各界的意見後，已向王陽明及其經紀公司了解情況。VERVE強調，在台灣這個友善自由的社會，不同的聲音應該被包容，而非被忽視或攻擊，同時呼籲社會應以包容和善的對話來實現成長，而非因為立場不同而製造對立。

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▲有網紅發文表示要抵制王陽明代言的品牌。（圖／翻攝自Facebook／王陽明）

事實上，王陽明在爆出「娘砲爭議」後，今（21）日在出席《角頭－大橋頭》媒體餐敘被問及此事時也給出回應。他坦言已經有調整過心情，同時也低頭沉重地說道「的確寫了娘炮兩個字非常不妥」，並強調「電影是大家的，我不應該說那種話。」經過這次事件，王陽明坦言他學到「說話之前要多想一下再說」，並期許自己可以成為更懂說話的男人。

【聲明全文】

VERVE品牌自成立以來，始終以支持多元文化為宗旨，每年不遺餘力投入大量人力、時間，參與「同志遊行」、並深入「美力彩虹」（彩虹健美比賽）的理念與需求，贊助賽事進行，希望能以棉薄之力傳遞品牌堅持友善、包容，支持多元文化的價值觀。

近日，品牌代言人在社群平台上的不當言詞引發廣泛關注。對此事件我們非常重視，並理解該言詞可能讓部分人感到不適。VERVE多方聆聽社會各界的意見與反饋後，積極向王陽明及經紀公司了解情況，獲悉他對用詞不當已有深刻的反思，今天，王陽明先生已公開透過媒體向大眾道歉，並懺悔表示將積極檢討、修正自身行為。

身處在台灣這個友善自由的社會，我們可以擁有不同的樣子、允許擁有不同的聲音，但更需要透過包容和友善的對話實現成長。如果是因為不同族群彼此間的不夠了解，甚至不願了解，造成爭議與謾罵將會有違社會支持多元文化的初衷。因此比起非黑即白的處理，VERVE更希望營造一個讓不同聲音都能被聽到、被理解的友善環境，消弭因為身分立場不同帶來的對立。

未來，VERVE將繼續秉持這樣的理念，持續透過具體行動支持多元文化，不僅限於LGBTQ+社群，更涵蓋我們正在深耕的所有領域，期許未來能讓每一個聲音都被好好對待。

感謝所有對此事表示關注的朋友及一路支持VERVE的顧客、合作夥伴們！

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▲王陽明代言的品牌發聲明。（圖／VERVE提供）