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女模遇家暴「曾試圖輕生」患憂鬱！　認走不出陰霾：怎樣都無法平復

記者孟育民／台北報導

港星姜紫藍（Color）從模特兒出道，過去曾在亞視擔任主持人，也曾推出寫真集，2018時卻自爆遭到男友家暴，隨後報警送醫。過了多年她推出新書《女子精神病房奇觀》，今（21日）舉辦發表會，坦言自經歷情傷後罹患了憂鬱症，至今還沒痊癒，甚至曾想不開，她將這對時間的心路歷程分享給讀者，「我想過死，也有做過，可是沒成功，可能成功就去到另外一個世界。」

▲▼姜紫藍。（圖／記者孟育民攝）

▲姜紫藍今天舉辦新書發表會，蘿莉塔、Lala現身力挺。（圖／記者孟育民攝）

姜紫藍說原生家庭也對她造成影響，小時候家人甚至不准她讀書，「女生是很卑微的在我們的家鄉，是沒有愛，所以要去求一個愛。」因為小時候的成長環境，姜紫藍在愛情的這條路不太順遂，總是在求一段愛情，沒想到卻遇人不淑，讓她因此罹患憂鬱症，「我跟他在一起那麼久，大家都說他很好，但當他沒錢的時候家暴我，我憂鬱症就爆發出來，他有一次打我，我頭一直流血，所以我就報警了，我一直到現在心情高高低低，都還沒好。」

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▲▼姜紫藍。（圖／記者孟育民攝）

▲姜紫分享親身經歷。（圖／記者孟育民攝）

姜紫藍住在醫院一段時間，但她說至今還沒康復，「沒有人可以幫助我，我覺得好像從來沒有走出過，有時候做惡夢都會想，我是在做夢還是還在醫院，我分不清楚那種恐懼感，怎麼都無法平復，很想尖叫，太慘了！為什麼有人人生要受那麼委屈、那麼難？我的命運甚至不能自己改變，只能透過一點文字，讓跟我一樣故事的人不會覺得那麼孤單。」

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姜紫藍, 女子精神病房奇觀

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