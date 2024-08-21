坤達變醜扮「油頭外送員」最爽的是他！《正港分局》首映報復兇手

記者黃庠棻／台北報導

影集《正港分局》即將在22日開播，先於松仁威秀舉行全球無障礙首映會聚集超過500位觀眾參與，現場播映1、2集，主創團隊監製金百倫、導演程偉豪、殷振豪，演員王淨、馬念先、黃奇斌、Lulu黃路梓茵、林鶴軒、陳彥佐與「木曜4」成員邰智源、KID林柏昇、謝坤達、溫妮、泱泱（吳泱潾）、阿部瑪利亞以及黃宣全員到齊，一同來到現場與觀眾近距離互動。

▲《正港分局》舉行首映會。（圖／Netflix提供）

《正港分局》舉行華語作品無障礙形式的首映活動，透過「口述影像」和「情境字幕」的功能，打造一場跨越障礙，讓所有觀眾都有機會沈浸享受影視作品內容的觀影體驗，此外，影廳11樓更特別設置「無障礙功能體驗的展覽區」，歡迎觀眾在觀影結束後前往觀展，一同超越障礙，共享更多樂趣。

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▲《正港分局》舉行首映會。（圖／Netflix提供）

首映會更是《正港分局》木曜4超玩的全體集合首次露面，每個人在劇中反差的模樣讓現場觀眾相當驚喜，映後演員分為「正港小隊」王淨、馬念先、黃奇斌、Lulu黃路梓茵、林鶴軒、陳彥佐，以及「成魔小隊」邰智源、KID林柏昇、謝坤達、溫妮、泱泱（吳泱潾）、阿部瑪利亞及黃宣，每個人拿著自己角色的手拿牌，請現場觀眾選出反差最大的人，結果正港小隊由黃奇斌得第一，成魔小隊毫無懸念由謝坤達當選。

▲《正港分局》舉行首映會。（圖／Netflix提供）

對於被打造成反差極大的「油頭男」，一開始謝坤達還不願承認，搞笑說道「很開心今天來幫《正港分局》站台」，卻馬上被眾人吐槽「幹嘛不承認！」映後更表示「剛剛映前講大家都不相信，現在看完了，我真的沒演吧！」引來哄堂大笑，角色造型著實令人驚豔。

▲坤達角色相當有挑戰性。（圖／Netflix提供）

謝坤達分享，這次的角色真的要感謝殷振豪導演「每次有這樣的反差轉變都是他帶給我的，一開始我們在討論角色時還蠻困難的，他一直想盡各種辦法要把我弄醜，不管是做疤、牙齒弄黃、弄斑、頭髮油的，我自己還要裝一些不同的表情，我覺得這個角色滿有趣的，其實演起來很過癮，走在路上應該沒有人可以認出我來！」

▲坤達角色相當有挑戰性。（圖／Netflix提供）

KID林柏昇則對謝坤達劇中造型讚不絕口，笑虧「真的很爽，這是我這輩子唯一帥過他的時候！」黃奇斌對於大家選他反差最大，直呼受寵若驚「我沒想到會是我當選，感謝大家的支持。我覺得最好玩的是我為這個角色染頭髮，還貼了手上的刺青，右手臂整個都是，每次上戲還要重新貼過。」

▲《正港分局》即將在22開播。（圖／Netflix提供）

兩位被選為反差最大的演員謝坤達、黃奇斌當場獲得「報仇福利」，兩人各自拿著搞笑扮醜造型眼鏡幫殷振豪和程偉豪戴上，還被Lulu黃路梓茵拱「不然跳個16蹲好了，畢竟達哥也16蹲了那麼久」讓兩位導演大傻眼，不過他們相當配合，在坤達的帶領下完成搞笑版本16蹲，獲得全場掌聲。