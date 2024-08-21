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鮮肉男星磨演技「被老闆退貨6次」　Cover金獎電影半年…結果曝光

記者黃庠棻／台北報導

男星黃信赫演電影《哈勇家》展露頭角，今年演藝成果頗豐，接連有戲劇《幸福房屋事件簿》、票房破千萬的電影《夏日的檸檬草》，以及戲劇《讓我看見你是誰》即將開播。每個角色性格差異極大，讓許多觀眾眼睛為之一亮。

▲黃信赫。（圖／翻攝自黃信赫IG）

▲黃信赫近期演藝成績相當亮眼。（圖／翻攝自黃信赫IG）

雖然黃信赫在鏡頭前，眼神自信、有張力，卻透露每次試鏡新角色都會相當緊張，忍不住向經紀公司艾迪昇求援，老闆林志遠要他天天交功課，錄下自己臨摹經典影視作品片段，藉此習慣鏡頭。

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▲黃信赫。（圖／翻攝自黃信赫IG）

▲黃信赫近期演藝成績相當亮眼。（圖／翻攝自黃信赫IG）

對此，黃信赫一開始在家對著手機演獨腳戲，有時忘詞還會一個人笑場，後來他想像鏡頭是真實的人，才慢慢地越演越自然，不過有時交出的表演片段被老闆打槍，他求好心切，就再重新詮釋不同演法。他揣摩電影《無間道》梁朝偉冷笑的表情，卻被老闆吐槽「最好梁朝偉會像你一直眨眼睛」，才驚覺忽略眼神的情感傳遞。

▲黃信赫。（圖／艾迪昇傳播提供）

▲黃信赫自發性磨練演技。（圖／艾迪昇傳播提供）

另外，黃信赫有次演出「關門後罵人」，前前後後被退貨5、6次，最後老闆才解惑「你每次關門都是一樣力道，不能因為要罵人就非得用力撞門，這樣的情緒太單一。」

▲黃信赫。（圖／艾迪昇傳播提供）

▲黃信赫演技曾被老闆退貨。（圖／艾迪昇傳播提供）

接著，黃信赫每天早上交功課，接收老闆建議，中午改進重拍一次，就這樣天天一則，竟也默默進行半年。半年間，他自拍了《悲情城市》、《無間道》、《色戒》等金獎劇情片，他說「拍一支影片，從挑片段、背台詞、設計走位、反覆拍攝，有時要花3個多小時。」

面對如此認真的黃信赫，老闆林志遠對他加以讚賞，表示「現在很少有藝人可以這麼有毅力，願意在家中自我練習。」不過在家自拍除了要習慣鏡頭，還得克服家人在門外的尷尬感，黃信赫忍不住笑說「要是聽到家人腳步聲，就要立刻降低音量，不然有點小害羞。」

▲黃信赫。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲黃信赫主演《讓我看見你是誰》將開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

透過日復一日練習，黃信赫坦言幫助頗多，坦言「現在直視鏡頭時，能發揮得更好，也藉著研究前輩的演技，對掌握角色能體會更多」。黃信赫主演的青春校園愛情喜劇《讓我看見你是誰》，8月30日起在 CATCHPLAY+ 影音平台及愛奇藝國際版同步上架，他在劇中飾演校草，喊話要粉絲一起來感受心跳滿滿的粉紅泡泡。

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