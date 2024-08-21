目黑蓮病了6天「宣布暫停活動」！　Snow Man直播急改8人制

記者張筱涵／綜合報導

日本藝人目黑蓮15日起因身體不適而暫停活動，專注於休養中，目前健康狀況有逐漸恢復，預計會逐漸回歸演藝工作崗位，不過今（21日）晚上團體Snow Man要進行的直播還是會缺席。

▲目黑蓮15日就開始身體不適。（圖／翻攝自Instagram／sn_meguro.ren_official）



STARTO ENTERTAINMENT今天發出聲明，目黑蓮因健康問題暫停活動，自8月15日起因身體不適而休養，在醫師指示下已經度過療養期，目前健康狀況逐漸恢復，預計將逐步回歸工作，最後，公司也對於此次事件給相關人士帶來的不便與擔憂，深表歉意。

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而Snow Man原計劃於今天晚上10點（日本時間）進行的YouTube直播節目《與Snow Man共度夏日的一天》也因此進行了調整。根據Snow Man官方X帳號（前推特）的公告，這次直播將由其餘8名成員（向井康二、佐久間大介、宮舘涼太、岩本照、Raul、渡邊翔太、深澤辰哉、阿部亮平）參與進行，目黑蓮將缺席該活動。

▲Snow Man公告。（圖／翻攝自X／SN__20200122）



【STARTO ENTERTAINMENT聲明全文翻譯】

本公司旗下藝人目黑蓮自8月15日起因身體不適而暫停活動。根據醫師的指示，我們為他安排了療養期，目前他的健康狀況正在逐漸恢復，預計將逐步恢復工作。對於因此給各相關單位帶來的不便與擔憂，我們深表歉意。

▲目黑蓮暫停活動公告。（圖／翻攝自STARTO ENTERTAINMENT）