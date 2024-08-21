孫安佐被打巴掌「孫鵬私下反應」曝光！　《角頭》破億公約準備中

記者黃庠棻／台北報導

《角頭》系列推出全新電影《角頭－大橋頭》，上映3天開出驚人票房佳績，首周末全台票房突破5458萬，空降全台周末票房冠軍。全台各地電影院驚現「海嘯級人潮」，甚至緊急加開場次依然滿場，今（21）日劇組舉辦媒體餐敘，談到票房公約也回應了。

▲《角頭－大橋頭》全台好評不斷。（圖／曼尼娛樂提供）

先前《角頭－大橋頭》在採訪時曾透露，如果票房破億的話，王陽明會送出名牌手錶，今（20）日又被提到此事，他一聽到馬上仰頭大笑，瞬間掏出手機秀給全場看，證明自己已經在物色名錶，承諾屆時等到電影破億，一定會實現諾言。

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▲王陽明已經在看票房破億公約的手錶 。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，《角頭－大橋頭》票房如果破兩億，孫鵬放話要帶著兒子孫安佐「遊街示眾」。對此，製片張威縯（宏哥）也談及孫安佐先前因為擔任拳賽評審，結果遭到其他人打巴掌一事，他表示主辦單位有像孫鵬跟狄鶯夫妻倆道歉。

▲《角頭－大橋頭》製片談到孫鵬跟孫安佐。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

本來張威縯（宏哥）安排孫鵬、狄鶯夫妻倆跟真人秀《拳願之星》雙方見面，但近期忙著跑《角頭－大橋頭》活動所以還沒有成行，他身為長輩希望孫安佐還要再多練習，也透露孫鵬聽到事件的反應，直呼「孫鵬很理智，會阻止」，更還原當下對方的反應「其實沒有到很氣」。

▲《角頭－大橋頭》製片談到孫鵬跟孫安佐。（圖／記者黃克翔攝）