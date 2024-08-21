SANDY火到「動胎氣」　 宇宙發電機凱玲出招了

記者葉文正／台北報導

《萌寵明星粗乃玩》第四季上週播出受到歡迎，觀察員阿本搶先透露「男女嘉賓們的相處狀態已進入激烈的愛情修羅場，才相處不到一天就能明顯看出他們彼此都有在意的人」。SANDY更氣到差點動胎氣，相當火爆。

▲觀察室三人阿本(左起)、溫妮、SANDY在本週難得呈現火爆狀態。（圖／TVBS提供）

觀察室也難得呈現火爆狀態，在第一次配對中互選的亦凱與凱玲進入兩人世界，讓同樣對凱玲有好感的博雄在一旁完全插不上話，尷尬化身透明人，被動表現讓孕婦SANDY動怒：「博雄為什麼不主動？」阿本也忍不住喊話博雄「喜歡就衝了啦」，觀察員溫妮更罕見發狠：「他的貓都比他有勇氣！」

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▲凱玲不斷幫博雄盛飯。（圖／TVBS提供）

被譽為「宇宙發電機」的凱玲則是小動作頻頻，讓不少觀眾認為她頗有心機、渾身是戲，本週更與多位男嘉賓呈現曖昧氛圍，甚至大膽出擊直接走進三位男嘉賓房間進行「參觀」，此舉讓觀察室成員們目瞪口呆，阿本驚嘆：「這招太高明了，真的非常有自信，我很欣賞」。

在晚餐時間凱玲也多次幫博雄盛飯，令SANDY火大表示：「飯就在面前而已，桌子很大嗎？」已得知後續發展的阿本爆料劇透：「凱玲將變成宇宙中心」各種意想不到的撩男攻略引發熱議，也令溫妮敬佩表示：「女生真的可以學起來！不只男生看了暈，女生看了更暈！！」。



以往戀綜每每有新血加入時都將擾亂嘉賓們的既有關係，萬秀洗衣店孫子張瑞夫將加入配對尋找新戀情。在之前的配對環節中，曹芯瑜率性拒絕所有男嘉賓，但本次與靦腆但健談的張瑞夫見面時，曹芯瑜反倒多次主動開啟話題，兩人相處充滿粉紅泡泡，令觀察室裡的SANDY、阿本、溫妮：「太可愛了！談戀愛就是要這樣開始！」讓人好奇張瑞夫的魅力並對後續發展充滿期待。