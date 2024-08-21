記者陳芊秀／綜合報導

香港偶像男星郭嘉駿被爆18日駕駛法拉利上街，倒車時不慎撞倒一名婦人，且全程被他人的行車紀錄器拍到，影片上傳至網路引發議論，為此急PO限動道歉。他是4人團體「ERROR」成員，2018年因選秀節目《Good Night Show 全民造星》成軍出道，因駕車撞倒婦人遭到批評。

▲香港男團「ERROR」成員郭嘉駿開法拉利不慎撞倒婆婆，行車紀錄器拍下他見婆婆沒事後上車走人，引發議論。（圖／翻攝自IG／郭嘉駿）

影片中，當時一位婆婆站在郭嘉駿的法拉利後方，隨著倒車，也移動腳步，結果被撞倒。郭嘉駿迅速下車查看婆婆的情況，並向對方致歉，隨後就駕車離開現場。郭嘉駿發文解釋，倒車時透過後視鏡看到婆婆倒地，立即下車查看並詢問婆婆是否需要報警或送醫，但婆婆說沒有大礙，因此才會上車離去。他也已經向警方備案，並表示將全力配合跟進調查，承諾今後會更加注意駕駛安全。

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據《香港01》報導，根據香港法例第374章《道路交通條例》第56條規定，當發生交通意外導致他人受傷、其他車輛或指定動物受損時，涉事車輛的司機必須立即停車。如果有人，包括司機本人受傷，司機應在合理時間內盡快，且不遲於意外發生後24小時內，親自前往最近的警署或報告給警務人員，除非因傷無法行動。即使無人受傷，但若有其他車輛或動物受損，而司機未能應要求提供個人及車輛資料，仍需在24小時內報案。違反此條例可處以第4級罰款（2.5萬港幣，約10.2萬台幣），以及最高6個月監禁。郭嘉駿在19日發限動道歉，但被媒體爆出是在事發27小時候報案，涉及逾期報案引發違法疑慮。

同時，網友批評郭嘉駿處理不當，即使婆婆當下表示沒事，也應該陪同婆婆前往醫院檢查，狠批「阿婆一句話就上車走人？負責任點都應該陪她叫車等車子來」，也有人為郭嘉駿辯護，認為事故不能全怪司機。

郭嘉駿面對輿論批評，限動發文再回應，因為第一次開車撞到路人，當時自己也很慌亂，不知道該怎麼應對處理，文中提到：「我最怕的是看到網上不實的報道說我不顧而去，例如將影片剪頭剪尾，讓關心我的人看到這些不實的資料會不開心甚至與人爭執。所以我昨晚下班立刻備份車上的行車記錄器。」他告訴大家自己停車馬上慰問婆婆，事件已經交由警方及律師，暫時無法回應太多，感謝大家關心。

▲郭嘉駿被爆事發27小時候才報案，疑似涉及違反香港交通法，限動回應。（圖／翻攝自IG／郭嘉駿）