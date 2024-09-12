一片紙尿布損失20萬！侯怡君長照73歲母「車門被撞爛」警局做筆錄

記者黃庠棻／台北報導

46歲女星侯怡君近年來減少演藝工作，專注於家庭生活。今（12）日出席成人紙尿布品牌代言人活動久違露面，大方談及長照73歲母親的過程，透露自己曾經因為一片紙尿褲損失快20萬元，接著公開了事件的來龍去脈，一字一句都相當心疼媽媽。

▲侯怡君罕見出席活動。（圖／記者黃庠棻攝）

侯怡君透露母親因為車禍關係腦部受傷，行為變得像「老頑童」一樣，需要家人照料，某一次外出用餐完後，希望媽媽去上廁所再開車上路，卻被對方拒絕，怎料回家才5分鐘的車程，開到一半母親就說想尿尿，她回憶起當時剛好開在林口的中山路上。

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▲侯怡君罕見出席活動。（圖／記者黃庠棻攝）

隨後，侯怡君心想停在超商讓母親下車如廁，卻沒有控制好中控，媽媽沒有看好後面來車就開門，讓後方的車子直接撞上，她的車門整個報廢，後面路人的車子則是刮出一道長長的裂痕，為了賠償後方路人的慘況，花了快20萬元才解決。

▲侯怡君罕見出席活動。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，侯怡君坦言「能花錢解決的就是小事」，但幸好媽媽沒事，雖然差點就滾下車受到不小驚嚇，所幸沒有大礙。再來就是要跟後方車主道歉、到警局做筆錄，一開始車主相當生氣，但在了解她媽媽的狀況之後，也馬上消氣，整個解決過程都相當順利。