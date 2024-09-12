網傳頂大圖書館性影像　H級女優曬「跪地自摸照」：主角是我

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友昨日（11日）在網路論壇發文，聲稱近日在群組裡發現一段「頂大圖書館性影像」，掀起其他網友熱議。擁有H級傲人雙峰的性感女優波多野Bella，同日深夜在IG發表限動，公開一張身穿粉色細肩帶洋裝、跪地自摸的照片並表示，網傳影片的女主角就是她，「別再私訊啦，主角是我！」

▲網友發文聲稱群組流傳一段圖書館性影像。（圖／翻攝自Dcard）

網友11日在Dcard發文，聲稱在群組裡發現一段「頂大圖書館性影像」，場景相當逼真，不知道是不是真的在圖書館內拍攝的。其他網友也紛紛留言表示，「是XX大學嗎？看起來像同一個牆角，標語也一樣」、「太大膽了」、「現在的人都好大膽」。

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不過，也有眼尖網友發現，標語下面的木頭材質似乎不太一樣，由於成人情色平台SWAG曾打造擬真捷運車廂拍攝影片，推測這次的圖書館也有可能是業者搭建的擬真場景。

▲波多野Bella表示，網傳影片的女主角就是她。（圖／翻攝自IG／bella_chung520，下同。）

至於影片主角的部分，從香港來台發展的性感女優波多野Bella在IG發表限動表示，「別再私訊啦，主角是我！」她還PO出一張與影片女主角相同打扮的照片證明。波多野Bella本名「鍾儀」，身高168公分，擁有H級傲人雙峰，身材火辣、作風大膽，她經常在個人社群平台分享美照，讓粉絲一飽眼福。

▼波多野Bella擁有H級巨乳。