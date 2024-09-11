罔腰染麻被捕！　鳳梨狂歡喊「普天同慶」：很多人祝賀我

記者劉宛欣／綜合報導

網紅罔腰10日晚間被檢舉呼麻，警方上門時查獲大麻數克，強制她採尿送驗，她在做筆錄時坦言是在網路上購買自用。先前指控她盜刷信用卡的鳳梨，似乎是因為得知了消息，火速在Instagram發出限時動態，直呼「普天同慶」。

▲罔腰涉嫌吸麻，鳳梨發聲。（圖／翻攝自罔腰、鳳梨Instagram）

鳳梨11日下午在Instagram限時動態曬出了一則短片，影片中可以看到他坐在車子上，使用了胖臉特效，大聲地喊著「普天同慶、普天同慶！」接著表示：「我等等馬上想活動，我現在訊息冰冰ㄅㄧㄤ ㄅㄧㄤ（被訊息轟炸），很多訊息都來祝賀我。」並且補充道「絕對讓大家滿意，感謝各位，謝謝！」雖然沒有明示在講述何事，但對比時機點，推測應是對罔腰遭逮捕一事的反應。但不久後，鳳梨再度更新動態，表示該影片是在慶祝兩支錶都售出。

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▲鳳梨Instagram曬影片喊普天同慶。（圖／翻攝自鳳梨Instagram）

此前，鳳梨公開指控罔腰盜刷他信用卡多年，他直到今年才發現，為此他調出了刷卡紀錄，長達29頁記錄包含多筆搭Uber的小額刷卡，其中還有買安麗、開房間的款項，對此罔腰不甘示弱回擊，稱刷卡時間點，自己還在協助鳳梨的銷售，經常搭車去嘉義開會，還提鳳梨老婆不太會經營社群，一開始是自己幫忙教學，無奈表示是「養老鼠咬布袋」。