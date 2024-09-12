侯怡君長照73歲母「一天吞10顆助眠藥」哽咽　戒斷反應嚇到蕭大陸

記者黃庠棻／台北報導

46歲女星侯怡君出道近30年，演出過《台灣霹靂火》、《台灣龍捲風》等，近年來減少演藝工作，專注於家庭生活。今（12）日出席成人紙尿布品牌代言人活動久違露面，大方談及長照母親的過程，期間還講到一度哽咽紅了眼眶。

▲侯怡君難得露面出席活動。（圖／記者黃庠棻攝）

侯怡君73歲母親10幾年前因為車禍傷到腦部，留下後遺症，從此藥物跟復健就變成日常，而她也必須常常陪伴在媽媽旁邊，目前母親已經搬到林口跟她與老公蕭大陸一起住。談到長照母親的心得，侯怡君侃侃而談，建議家中如果有長者，可以常常帶出門訓練老者的認知能力。

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▲侯怡君難得露面出席活動。（圖／記者黃庠棻攝）

隨後，侯怡君首度透露自己過去長期服用助眠劑，因為拍戲的關係日夜顛倒，加上父親突如其來過世，留下不少助眠劑，讓她不小心因此上癮。侯怡君進一步透露，當時她「不知道要怎麼跟媽媽互動，媽媽睡著她卻不能睡，感嘆「當時睡覺是一兩小時就會斷掉，所以睡不著就想靠助眠劑。」

▲侯怡君難得露面出席活動。（圖／記者黃庠棻攝）

對此，侯怡君一度講到情緒激動，哽咽紅了眼眶，直呼「一天最多曾經吃到10顆（助眠藥）」，一直到某一天突然恍神，才意識到自己不對勁，認為「有一天會因為助眠劑毀了自己」，索性把爸爸留下的所有助眠藥都掉到廁所沖掉。

在戒掉助眠藥期間，侯怡君當時還不太理解「戒斷反應」，在半年內不斷心悸、盜汗，到了晚上更是嚴重到會抽蓄，當時還以為是中邪，讓老公蕭大陸相當緊張，一直問到「要不要去廟裡」、「是不是卡到」，那段時間過得相當痛苦，所幸過了2、3年終於成功戒掉。