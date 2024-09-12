快訊／張惠妹跨年官宣了！「大巨蛋一口氣唱5場」時間曝光

記者蔡琛儀／台北報導

天后張惠妹（aMEI）確定入主大巨蛋，今（12日）張惠妹社群無預警宣布12月21、22、28、29、31日唱進大巨蛋，直接破梗，招示張惠妹將以甫於五月升級為戶外旗艦版的「2024 aMEI 張惠妹 ASMR max 演唱會」班師回朝台北，且一如外界預期及敲碗的，成為進駐台北大巨蛋首位跨年檔期的超級天后。

▲張惠妹成首位唱大巨蛋跨年演唱會的歌手。（圖／聲動娛樂提供）

官方並將這場破蛋五連霸的台北站，特別冠以「ASMR Maxxx」以茲紀念，將Ｍax字尾變為triple X，象徵是Max的極限最高級，將於12月21日起至跨年夜，一共舉辦五場演唱會。

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張惠妹自2022年於台北小巨蛋帶來12場「aMEI ASMR世界巡迴演唱會》，翌年移師高雄漢神巨蛋續嗨10場，再破自己巡演紀錄，期間遠征倫敦、拉斯維加斯、大西洋城、芝加哥、新加坡、吉隆坡、墨爾本、雪梨各城，並二度插旗日本武道館等指標性場館，一巡共55場。 而演唱會更於今年升級為戶外體育場等級，節目、硬體、舞美皆大幅度進化，每場都是4萬人起跳，她上週甫於可容納8萬人的上海體育場一開兩場，皆座無虛席、一票難求，至於大巨蛋演唱會相關售票訊息，也將在近日公佈。