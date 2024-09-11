辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！　直播送錢前夕突遭封號

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸帶貨「瘋狂小楊哥」近來捲入欺騙消費者和婚外情風波，而對手辛巴也跳出來控他賣假貨，掀起熱議。辛巴4日原放話若小楊哥不願為消費者做售後服務，自己將替對方賠1億人民幣（約新台幣4.5億元）給消費者，怎料，11日其帳號竟遭到封鎖。

▲「瘋狂小楊哥」兄弟和辛巴都是知名帶貨網紅。（圖／翻攝自微博／瘋狂小楊哥、辛有志xyz）

辛巴和小楊哥從9月初就因競爭賣大閘蟹撕破臉，辛巴4日曾發出長文，表示包括自己在內的旗下所有網紅，今年都將禁賣大閘蟹，「大概會降低幾個億的銷售，希望大家理解我只是想說，雖然我的平台沒那麼硬，但我不缺流量，也不會因為賣個螃蟹去針對誰，我不缺這點銷售額。」

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辛巴也放話說，他會給小楊哥的三隻羊集團一周的時間，若對方仍沒有想要處理假貨的事情，自己會跳出來幫忙賠償給消費者，「明天我會安排打給辛選（辛巴公司）小助理1億現金，直到賠付1億結束為止，也希望通過此次事件，警醒直播應該怎麼做，應該怎麼對待流量粉絲，不管什麼銷售渠道，都應該把消費者當人看！」

▲▼辛巴一周前曾放話要幫三隻羊集團賠償消費者。（圖／翻攝自微博）

不過，到了辛巴約定的時間，11日便有網友發現辛巴平台的直播功能已經被限制。而根據《瀟湘新聞》報導，律師指出辛巴的行為涉及惡性競爭，所以才會被封帳號。對此，網友紛紛表示「賠我錢了再封好不好」、「我都懷疑他自己演了一齣戲，自己讓平台封號省回了一個億」、「自導自演，本來也沒想賠，懂的都懂，只是三隻羊沒有按套路出牌」。

▲辛巴的社群平台被限制直播功能。（圖／翻攝自微博）