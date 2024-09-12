大蛇丸女友是誰？網瘋猜是她⋯釣出本尊首回應：當了兩小時丸嫂

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber大蛇丸11日無預警宣布終於擺脫維持31年的單身生活，並分享首次在鏡頭前的合照，「我女友啦！」但由於另一半的正臉被用可愛圖案遮了起來，因此不少網友開始在留言串尋找女方的蹤跡。

▲▼大蛇丸脫單啦！（圖／翻攝自Instagram／jam_cutepig）



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結果，其中一位女粉絲因為意味深長地留言「是誰？好調皮好想知道」，進而引來大批網友朝聖驚呼：「看貼文感覺就是妳」、「抓到野生丸嫂」、「就是妳！」

▲網友瘋猜其中一位留言女粉絲是大蛇丸的女友。（圖／翻攝自Instagram／jam_cutepig）



對此，該名女粉絲隨即在Instagram限時動態轉發大蛇丸的貼文，並澄清一切都是誤會，「謝謝大家讓我當了兩小時丸嫂，人家我⋯還在單身啦，恭喜丸哥有一個愛他的女孩。」

▲女粉絲否認是大蛇丸的女友。（圖／翻攝自Instagram／jam_cutepig）



不只這樣，該名女粉絲也在大蛇丸的貼文留言串再次解釋，她真的不是對方的女友，「我單身我徵友。」對此，大蛇丸看到後也幫高調回應：「拜託有誠意的男生聯絡她！」

▲大蛇丸幫女粉絲徵友。（圖／翻攝自Instagram／jam_cutepig）