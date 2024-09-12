KID妻懷二寶前「其實流產過」！胎兒突沒心跳⋯淚崩：本來結婚當天要宣布

記者潘慧中／綜合報導

KID（林柏昇）4月證實老婆Rita懷上二胎，並在隔月公開性別是女寶寶，喜獲圈內好友與粉絲的祝福。然而，拚二寶的過程並不是那麼順利，他近日坦言妻子其實流產過，當時得知噩耗後，夫妻倆在車上都哭了，「我不知道該怎麼繼續面對下一步，我就是有點慌了。」

▲KID和Rita拚二寶的過程並不是很順利。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）



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Rita第一次植入胚胎後，順利懷上大兒子木木，等到第二次植入胚胎，剛開始本來很順利，未料就在決定公開消息前一周，胎兒心跳停止了。KID透露：「最難過的是本來是要在我們結婚的當天，在這個台上跟大家宣布說我們有一個（小孩）。」

▲Rita和KID其實在結婚前一周才被告知胎兒沒心跳了。（圖／PhiStudio提供）



回想起當初在診間聽聞胎兒心跳停止的那一刻，KID和Rita一開始都不敢相信，雖然相信醫生的診斷，但仍想再自費檢查一次，「後來就發現，唉，就是真的沒辦法。」

KID和Rita確定留不住小孩後，一回到車上就哭了，他坦言除了感到慌張，「我那時候好像一直在發抖」，不知道下一步該怎麼做之外，更擔心老婆的身心狀況，「但是我覺得我老婆比我堅強。」

▲Rita和KID將迎來寶貝女兒。（圖／翻攝自Instagram／circuskidd）



對此，Rita坦言由於KID當時仍需要持續出外景，加上她得獨自吃藥、甚至動手術向未能長大的胎兒告別，「那是我比較低潮沮喪的時候」，大約歷經一個月。

最後，Rita決定轉念鼓勵自己，當下做的事情是為了能更輕鬆懷孕、讓小朋友能更健康地報到；KID則是盡可能地陪伴，夫妻倆好好休息約半年的時間，終於即將迎接女兒「朵朵」的到來。