蔡依林哽咽哭了！「真實感受藏5年」轉身說不下去：我在台上都有看到

記者潘慧中／綜合報導

蔡依林（Jolin）為期5年的Ugly Beauty世界巡迴演唱會，日前在廈門畫上圓滿句點。事後接受工作人員提問，她坦言確實有一巡演完就想燒掉的服飾，「丟海邊！」

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▲蔡依林最想丟掉唱跳〈大藝術家〉時戴的所有帽子。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）



蔡依林坦承唱跳〈大藝術家〉時戴的所有帽子，是她巡演結束後最想燒掉、最想丟海裡的東西，因為它們全部都很重，「第一名重的就是銀色女戰士的那個（帽子），那個很重！」

▲蔡依林透露這頂帽子真的很重。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）



後來舉辦慶功宴時，工作人員替蔡依林圓夢，將那頂帽子做成翻糖蛋糕，並在大螢幕PO出大海畫面，讓她得以作勢將帽子蛋糕扔到海中，這頂帽子正式功成身退。

▲▼蔡依林正式告別這頂帽子。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）



最後和工作人員講話時，感性的蔡依林一度哽咽說不下去，只能抬頭抑制淚水滑下來，「這5年遇到非常多不同的同伴，我在台上都有看到每一個工作同仁都很專業地把你們所有的才能，全部貢獻在這個Ugly Beauty裡頭，然後當每一個歌迷稱讚這場秀是他們非常喜歡的時候，我都會想到，如果沒有任何一個Team Jolin的人在背後一次次鍛鍊的話，這個秀還可不可以這麼成功？所以再一次謝謝所有今天來參加的、或是曾經踏入過這個family的所有的你們，謝謝。」

▲蔡依林一度哽咽說不下去。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）