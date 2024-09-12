梁舒涵也拜她為師！　曾是女團成員「還創千萬點擊」美女歌手近況曝光

記者蔡琛儀／台北報導

熱門障礙賽事「斯巴達障礙跑競賽」於今年八月在台中順利舉辦首場台灣錦標賽，接下來也將於10月19日至20日舉辦新北漫威復仇者聯盟主題賽，更邀請藝人梁舒涵、林采欣以及台瑞混血的新人Dylan擔任推廣大使。

▲▼林采欣、梁舒涵擔任斯巴達障礙賽路跑推廣大使 。（圖／寬寬提供）

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林采欣現為梁舒涵的唱歌老師，因而結緣一同擔任斯巴達的推廣大使，但其實早在梁舒涵18歲時懷著歌手夢培訓時，就有老師曾介紹過林采欣這位實力唱將。如今事隔多年兩人竟結緣成為師徒兼共同代言人的關係，得知此事後雙方都非常驚喜。

首次參加斯巴達競賽就兼任推廣大使的林采欣，一直以來都非常喜歡運動，本身健齡就超過十年，得知自己接下大使的工作後，就立刻訂製了一系列專門強調斯巴達障礙賽的健身課程，也調整自己的日常作息與飲食，讓身體保持在最佳的狀態；參加多次賽事的梁舒涵，則建議他們參賽時最好全身上下的衣著都穿丟掉也不會心疼的，因為賽道上有很多泥濘跟塵沙，因為競賽的強度不小，裝備的機能性也相當重要。

▲台瑞混血的新人Dylan。左為曾國城。（圖／寬寬提供）

此外，今年梁舒涵的海外工作運連連，下半年一路從泰國尋找當地美食，又到英國擷取獨家景點的畫面，近日又將飛往沙巴進行節目拍攝。面對連綿不斷的鐵人行程，梁舒涵依舊敬業的完成每項工作，更向老闆喊話希望接下來有機會前往歐洲，為大家帶來更好的作品與視野。