韓2X歲直播主「性行為途中遭掐死」！　犯人竟是斗內30萬44歲前科男

記者張筱涵／綜合報導

南韓一名20幾歲的直播主A女，在性行為途中遭掐脖致死，兇手竟是曾斗內她韓幣1200萬元（約台幣30萬元）的44歲男性金某，消息曝光後引起譁然。

▲20幾歲直播主遭44歲男子掐脖窒息死。（示意圖／Pixabay）



綜合韓媒報導，金某今年3月11日凌晨，在首爾恩平區的一間公寓和A女發生性行為，但在這段期間將對方勒死，事後多次返回案發現場試圖湮滅證據，試圖將屋內假裝為搶劫的情形，將A女的物品丟在首爾各地。而他們過去曾見面過6次，男方看直播期間斗內了韓幣1200萬元（約台幣30萬元）。

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南韓檢方表示，金某在發生性行為時無視對方停止的請求，持續行為導致受害者窒息死亡，且在事發後試圖偽裝和毀滅證據，行為嚴重，求處30年有期徒刑，並要求附加15年的電子腳鐐監控。另外，金某的前妻宋某曾涉嫌幫助金某逃逸，也被檢方求處1年有期徒刑。

金某對此事的指控表示反駁，稱這起事件是意外，無故意殺人，由於自己有過犯罪前科，因此當事件發生後害怕被判刑，便選擇逃逸。他還表示，將A女銀行帳號和卡號拍攝下來是為了「之後再考慮要不要使用」，否認有意圖使用這些資訊。

此外，他強調自己發現A某無呼吸後，曾嘗試進行心肺復甦術，但由於缺乏正式訓練，沒有成功救回對方。金某的律師在辯護中表示，金某與A女間並無金錢糾紛或其他仇怨，雙方互動友好，可從對話記錄中得知。

律師還請求法院考慮金某在發現A某停止呼吸後，曾試圖進行心肺復甦的努力，並懇請法院在量刑時能考慮這些情況。金某與前妻宋某的最終判決將於10月4日上午宣佈。

令人傻眼的是，金某口中的前科是自己在19歲時犯下的殺人案，網友對此都感到相當不可置信，直呼犯下如此嚴重罪責的前科犯竟然只過了25年就在外逍遙，「整篇新聞都讓人感到不可置信」、「瘋了吧」、「他有前科而且還偷拍他人的金融資訊，更試圖湮滅證據竟然只求刑15年嗎？女生的性命這麼可笑嗎」。