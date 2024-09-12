楊謹華演性治療師刻意「曬黑膚色」　製作人揭內幕：是美麗的誤會

記者黃庠棻／台北報導

《今夜一起為愛鼓掌》每週日晚間九點於八大戲劇台熱播，談起選角過程，製作人黃郁茹坦言是個美麗的誤會，透露「因為我看謹華其他作品時，覺得她很會演氣場強大的人，恰巧劇中性治療師的個性，就很需要能震得住角色的人，我想她應該可以勝任這個角色，直到碰上面，才知道本人很害羞。」

▲《今夜一起為愛鼓掌》製作人親揭選角內幕。（圖／八大電視提供）

最令製作人黃郁茹驚訝的是，楊謹華竟自認「不懂性感」對此，楊謹華解釋「我覺得性感這件事有分內在、外在，對於外在所謂的性感，我可能比較需要訓練，比如肢體、動作，因為我私底下比較中性一點。」

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▲《今夜一起為愛鼓掌》製作人親揭選角內幕。（圖／八大電視提供）



《今夜一起為愛鼓掌》播出兩週以來，收視再創新高，其中特別受到女性觀眾族群青睞，在30歲~49歲女性族群中，第二週再度拿下有線電視華語劇收視冠軍。為了完美詮釋性治療師一角，楊謹華下足苦工，不僅上了親密指導課，還參與性治療專業、壁球、瑜珈等課程。

▲《今夜一起為愛鼓掌》製作人親揭選角內幕。（圖／八大電視提供）

楊謹華甚至刻意將膚色曬黑，表示「因為我覺得佳晨（楊謹華角色名）好像需要，她很愛自己的身體，對戶外活動都非常熱情、喜愛，所以佳晨不可能是皮膚很白的人，我就特別跑去曬太陽，還使用曬黑的機器。」

▲楊謹華在《今夜一起為愛鼓掌》飾演性治療師。（圖／八大提供）



不僅如此，楊謹華進一步表示本身不愛運動，藉著《今夜一起為愛鼓掌》在短時間內學了很多，也讓她對身體更加認識，直呼「不然我之前都會比較懶一點，癱在家裡，任由身體發展。」製作人黃郁茹認為恰巧呼應本劇核心「要好好跟自己身體相處，愛你自己的身體。」

▲楊謹華在《今夜一起為愛鼓掌》飾演性治療師。（圖／MyVideo提供）

楊謹華補充說，與另一半溝通的重要性，也能從《今夜一起為愛鼓掌》中看出，坦言「戲中Ella的角色不願意說出來，我覺得這是很多人會引起鴻溝的一個大問題，所以有時候真的必須要說出來，我們都會陪著你去面對。」