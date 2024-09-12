ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊謹華演性治療師刻意「曬黑膚色」　製作人揭內幕：是美麗的誤會

記者黃庠棻／台北報導

《今夜一起為愛鼓掌》每週日晚間九點於八大戲劇台熱播，談起選角過程，製作人黃郁茹坦言是個美麗的誤會，透露「因為我看謹華其他作品時，覺得她很會演氣場強大的人，恰巧劇中性治療師的個性，就很需要能震得住角色的人，我想她應該可以勝任這個角色，直到碰上面，才知道本人很害羞。」

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／八大電視提供）

▲《今夜一起為愛鼓掌》製作人親揭選角內幕。（圖／八大電視提供）

最令製作人黃郁茹驚訝的是，楊謹華竟自認「不懂性感」對此，楊謹華解釋「我覺得性感這件事有分內在、外在，對於外在所謂的性感，我可能比較需要訓練，比如肢體、動作，因為我私底下比較中性一點。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／八大電視提供）

▲《今夜一起為愛鼓掌》製作人親揭選角內幕。（圖／八大電視提供）

《今夜一起為愛鼓掌》播出兩週以來，收視再創新高，其中特別受到女性觀眾族群青睞，在30歲~49歲女性族群中，第二週再度拿下有線電視華語劇收視冠軍。為了完美詮釋性治療師一角，楊謹華下足苦工，不僅上了親密指導課，還參與性治療專業、壁球、瑜珈等課程。

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／八大電視提供）

▲《今夜一起為愛鼓掌》製作人親揭選角內幕。（圖／八大電視提供）

楊謹華甚至刻意將膚色曬黑，表示「因為我覺得佳晨（楊謹華角色名）好像需要，她很愛自己的身體，對戶外活動都非常熱情、喜愛，所以佳晨不可能是皮膚很白的人，我就特別跑去曬太陽，還使用曬黑的機器。」

▲《今夜一起為愛鼓掌》楊謹華、陳嘉樺、楊祐寧。（圖／八大提供）

▲楊謹華在《今夜一起為愛鼓掌》飾演性治療師。（圖／八大提供）

不僅如此，楊謹華進一步表示本身不愛運動，藉著《今夜一起為愛鼓掌》在短時間內學了很多，也讓她對身體更加認識，直呼「不然我之前都會比較懶一點，癱在家裡，任由身體發展。」製作人黃郁茹認為恰巧呼應本劇核心「要好好跟自己身體相處，愛你自己的身體。」

▲療癒喜劇《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／MyVideo提供）

▲楊謹華在《今夜一起為愛鼓掌》飾演性治療師。（圖／MyVideo提供）

楊謹華補充說，與另一半溝通的重要性，也能從《今夜一起為愛鼓掌》中看出，坦言「戲中Ella的角色不願意說出來，我覺得這是很多人會引起鴻溝的一個大問題，所以有時候真的必須要說出來，我們都會陪著你去面對。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

劉德華唱《世界第一等》　遭「女兒」糾正..溫柔笑了

推薦閱讀

大蛇丸女友是誰？網瘋猜是她⋯釣出本尊首回應：當了兩小時丸嫂

大蛇丸女友是誰？網瘋猜是她⋯釣出本尊首回應：當了兩小時丸嫂

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！　直播送錢前夕突遭封號

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！　直播送錢前夕突遭封號

台女星被瘋傳「拍成人片」！哽咽哭訴：如果有，我從此離開演藝圈

台女星被瘋傳「拍成人片」！哽咽哭訴：如果有，我從此離開演藝圈

大蛇丸宣告脫單：我女友啦～　公開合照「魔法世界就交給你們」網狂賀

大蛇丸宣告脫單：我女友啦～　公開合照「魔法世界就交給你們」網狂賀

KID妻懷二寶前「其實流產過」！胎兒突沒心跳⋯淚崩：本來結婚當天要宣布

KID妻懷二寶前「其實流產過」！胎兒突沒心跳⋯淚崩：本來結婚當天要宣布

獨家／汪建民病情生變　被送進加護病房　家屬證實了

獨家／汪建民病情生變　被送進加護病房　家屬證實了

蔡依林哽咽哭了！「真實感受藏5年」轉身說不下去：我在台上都有看到

蔡依林哽咽哭了！「真實感受藏5年」轉身說不下去：我在台上都有看到

網傳頂大圖書館性影像　H級女優曬「跪地自摸照」：主角是我

網傳頂大圖書館性影像　H級女優曬「跪地自摸照」：主角是我

罔腰染麻被捕！　鳳梨狂歡喊「普天同慶」：很多人祝賀我

罔腰染麻被捕！　鳳梨狂歡喊「普天同慶」：很多人祝賀我

快訊／張惠妹跨年官宣了！「大巨蛋一口氣唱5場」時間曝光

快訊／張惠妹跨年官宣了！「大巨蛋一口氣唱5場」時間曝光

YTR阿卡貝拉宣佈結婚！　交往5年修成正果：珍惜妳到永遠

YTR阿卡貝拉宣佈結婚！　交往5年修成正果：珍惜妳到永遠

韓2X歲直播主「性行為途中遭掐死」！　犯人竟是斗內30萬44歲前科男

韓2X歲直播主「性行為途中遭掐死」！　犯人竟是斗內30萬44歲前科男

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大蛇丸女友是誰？網瘋猜是她⋯釣出本尊首回應：當了兩小時丸嫂

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！　直播送錢前夕突遭封號

台女星被瘋傳「拍成人片」！哽咽哭訴：如果有，我從此離開演藝圈

大蛇丸宣告脫單：我女友啦～　公開合照「魔法世界就交給你們」網狂賀

KID妻懷二寶前「其實流產過」！胎兒突沒心跳⋯淚崩：本來結婚當天要宣布

獨家／汪建民病情生變　被送進加護病房　家屬證實了

蔡依林哽咽哭了！「真實感受藏5年」轉身說不下去：我在台上都有看到

網傳頂大圖書館性影像　H級女優曬「跪地自摸照」：主角是我

罔腰染麻被捕！　鳳梨狂歡喊「普天同慶」：很多人祝賀我

快訊／張惠妹跨年官宣了！「大巨蛋一口氣唱5場」時間曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

楊謹華, 今夜一起為愛鼓掌

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 直擊／Rain東區「放送簽名」記者為他尖叫　現身「說1句話」快閃
  2. 正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友！「曾是一日情侶」本尊發聲否認：抱歉
  3. Jimmy、Sea難忘在台「第一次」　遵守承諾10月再訪寶島
  4. 陳珊妮挺NewJeans槓上公司！　讚小女生勇於對抗：很感動也很震撼
  5. 在家看《腦筋急轉彎2》了！Disney+新片單超狂「還有男神王鶴棣」
  6. 王陽明《角頭》只對她比愛心！　蔡詩芸現身護尪放閃：我比給大家
  7. Liam親曝綠洲合體關鍵：我先打給Noel的！　兄弟一架吵15年終破冰
  8. 金晨熟睡「鼻孔裡有裝東西」畫面曝　遭疑整型固定器…網：是貼心
  9. 邱鋒澤哀怨中秋要工作　喊話「收工後約我吃飯」！
  10. 楊謹華演性治療師刻意「曬黑膚色」　製作人揭內幕：是美麗的誤會

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366