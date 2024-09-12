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王識賢曾問江蕙：為什麼這麼早封麥？　心疼天后病情藏9年

記者蕭采薇／台北報導

江蕙引退9年，10日突然公開坦承罹癌消息，當年選擇離開最愛的舞台就是為了治病，甚至一度丹田受損，失去了珍貴的聲音。如今宣布復出，曾擔任她演唱會嘉賓的王識賢，12日出席活動時表達祝福，也表示曾問過對方：「為什麼要這麼早封麥？」

▲江蕙低調捐款5位數。（圖／ETtoday資料照）

▲江蕙宣布復出，並於近期坦承罹癌消息。（圖／ETtoday資料照）

王識賢參演電影《角頭－大橋頭》票房破2億，12日和其他主演、劇組現身協天宮還願。他曾擔任江蕙告別演唱會嘉賓，王識賢透露，曾問過二姐「為什麼要這麼早封麥？」而江蕙當時回應：「姐比較早上班，所以就早點下班啦！」

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不過江蕙生病的事，當時也完全沒有向王識賢透露，他也是近期才知道消息，「之前真的沒有聽說。」至於二姐復出在即，是否有想再次擔任嘉賓，王識賢笑說：「不知道輪不輪得到我，不知道要排到民國幾年了。」他也不敢主動爭取：「我晚輩不敢造次啦！」

▲▼《角頭－大橋頭》破兩億還願，王識賢。（圖／記者周宸亘攝）

▲《角頭－大橋頭》破兩億，王識賢現身還願。（圖／記者周宸亘攝）

江蕙2015年身體出狀況，原本以為休息就會好轉，就診後才知道罹癌，在開刀與反覆的化療中，多次面臨生死交關，「肺栓塞、大出血等等接連而來。」現在身體恢復健康，她希望自身經驗想跟同樣在與病魔對抗的朋友們分享正能量：「樂觀或許不能戰勝病魔，但是積極勇敢正向的心情，能使得機會變成無限大！」

▲▼《角頭－大橋頭》破兩億還願，龍天翔、高捷、王識賢、王陽明、張懷秋、施名帥、黃尚禾、吳震亞、唐振剛、陳萬號、吳長愷、草爺，黃騰浩、張威縯、張文旗、張芷瑄。（圖／記者周宸亘攝）

▲《角頭－大橋頭》破兩億，眾演員現身還願。（圖／記者周宸亘攝）

 

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