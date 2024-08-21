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歐陽妮妮「凸肚帶球嫁」！爆懷孕2個月親友都知情　傅娟嗨慶祝

歐陽妮妮（左）、張書豪（右）交往近6年，終於趕進度宣布求婚成功，還傳出雙喜臨門。（翻攝自歐陽妮妮IG）

圖文／鏡週刊

張書豪6月初向歐陽妮妮求婚，隔月登記結婚，他自己早在5月就在社群高調宣布戒掉10幾年的菸癮。據悉，如此趕進度的原因，是歐陽妮妮的肚子裡已經有了新生命，張書豪因此下定決心戒菸。據歐陽家的親友傳出，歐陽妮妮要當媽的消息已不是祕密，傅娟更是格外高興地與親友分享喜事。

為了即將到來的下一代，7月時張書豪po文表示，自己成功戒菸2個月，更說過去從未聽從父母的話不要抽菸，雖然習慣真的很難改變，但只要下定決心、想清楚的那個瞬間，好像也沒什麼克服不了的。「如果戒菸其實不是為了自己，而是為了你愛的人呢？如果繼續抽（菸），能陪伴老伴、陪伴下一代的時間變少了，你OK嗎？雖然我可以少愛自己一點，但我想陪愛的人久一點。」

張書豪（右）和歐陽妮妮（左）選在7月19日、傅娟（中）生日當天登記結婚。（翻攝自傅娟小紅書）

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▲張書豪（右）和歐陽妮妮（左）選在7月19日、傅娟（中）生日當天登記結婚。（翻攝自傅娟小紅書）

友人摸肚皮　好事廣傳

張書豪與小7歲的歐陽妮妮交往5年半，求婚成功之後，兩人選在傅娟生日、7月19日登記結婚。7月中，歐陽妮妮和張書豪與友人聚餐，除了衣著和身型都顯得寬鬆，歐陽妮妮還突然在友人面前練習下蹲運動，接著一名女性友人伸手撫摸她微微隆起的肚皮，可見懷孕的事，好友們都已知曉。

張書豪因為和歐陽妮妮合作《腦波小姐》進而交往。（麗象影業提供）

▲張書豪因為和歐陽妮妮合作《腦波小姐》進而交往。（麗象影業提供）

歐陽妮妮和張書豪交往，圈內皆知，但直到要結婚，小倆口才首度官宣承認關係，過去一向幫低調的傅娟，更開心在自己的小紅書宣傳，寫道「張書豪，你終於可以出現在影片中了，我的女婿，我也會像愛兒子一樣的愛你，妮妮選在媽媽的生日結婚登記，62歲的生日是一個最特別的生日，無限的感恩與感謝。」

3個月習俗　低調慶祝

據悉，傅娟對於大女兒覓得好歸宿，自己又即將當外婆，心情非常喜悅，早就不斷向親友分享喜訊，只是礙於未滿3個月的習俗，仍不能高調慶祝。對此，張書豪先前透過經紀人回應：「謝謝關心，有好消息會跟大家分享。」

7月底歐陽全家幫歐陽娣娣（中）慶生，歐陽妮妮（右二）穿著寬鬆洋裝，孕肚引人注目。左起為歐陽龍、歐陽娜娜與傅娟。（翻攝自歐陽娣娣小紅書）

▲7月底歐陽全家幫歐陽娣娣（中）慶生，歐陽妮妮（右二）穿著寬鬆洋裝，孕肚引人注目。左起為歐陽龍、歐陽娜娜與傅娟。（翻攝自歐陽娣娣小紅書）

至於歐陽龍被問及女兒歐陽妮妮是否「帶球嫁」？他並未否認：「如果是，當然也祝福啊！」目前，歐陽妮妮和張書豪開心忙著裝潢未來將入住的新房；對於婚禮規劃，因為得考慮到產期，必須從長計議，希望一切都熱鬧又圓滿。

歐陽娜娜（中）、歐陽娣娣（前）與歐陽妮妮（後）三姐妹感情相當好。（翻攝自歐陽妮妮IG）

▲歐陽娜娜（中）、歐陽娣娣（前）與歐陽妮妮（後）三姐妹感情相當好。（翻攝自歐陽妮妮IG）

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。


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