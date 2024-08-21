柯叔元祕婚遭爆「介入他人婚姻」！小10歲老婆被起底…經紀人回應

▲柯叔元（中）去年被本刊目擊身邊有紅粉知己Rachel（右），還帶對方小孩（左）一起出入。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

53歲的柯叔元離婚10年後的去年，被本刊拍到與女友及她小孩同進同出。如今本刊進一步接獲爆料，因為一椿離婚後續官司，才發現與柯叔元同進同出的其實不是女友，而是老婆了，他們結婚已經超過一年，小他10歲的老婆背景則是彰化北斗卓醫院的第三代千金；此外，有過一段婚姻的醫院千金，離婚後才閃嫁柯叔元。

柯叔元去年6月被本刊拍到和身材姣好的漂亮熟女在片場互動，而且熟女身邊還帶著孩子，彼此看來關係相當親暱，而且還一起離場搭高鐵回台中。

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▲柯叔元遭人爆料已再婚醫院千金。（圖／鏡週刊提供）

新聞曝光後，柯叔元第一時間先稱對方是好友，隔沒兩天則在記者會上認愛，不過強調對方是圈外人，希望兩人能保留一點空間，似乎相當呵護對方身分。後來柯叔元被問是否可能再婚？他還說：「看緣分，不排除。」不過本刊最近接獲讀者爆料，指出其實柯叔元已和該名女子結婚。

▲柯叔元粗獷型男的模樣下，心思頗細膩，很會保護心愛的女生。（圖／鏡週刊提供）

本刊透過經紀人詢問柯叔元二婚以及新婚妻是否為愛與家人斷聯一事，柯叔元經紀人表示，柯叔元選擇不回應。

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