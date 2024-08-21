柯叔元秘密再婚1年！　女方是中部醫院三代千金…聚會相識陷熱戀

▲柯叔元（右）買高鐵票時，Rachel和小孩在旁等待。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

柯叔元近期被爆出和新女伴已於去年閃婚，兩人結婚至少1年，戀情爆出時他不想多提對方身份，外界只知道是中部名門千金，根據讀者向本刊透露，柯叔元再婚的女子叫Rachel，經查是有74年歷史的彰化北斗卓醫院第三代千金，從她社群網站看來，生活過得頗優渥。據了解，兩人最早是在朋友的聚會上認識，很快就陷入熱戀。

社群上分享看來，Rachel除了被本刊拍到手上戴香奈兒名表之外，吃喝都是走高檔路線；而結過婚有小孩的Rachel，社群公開內容完全沒有上一段婚姻與家庭生活的點滴可循，顯見十分保護小孩隱私，倒是時常可見她和家人聚餐的蹤跡。

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▲卓醫院是彰化北斗最資深的地區醫院。（圖／翻攝自Google Map）

▲柯叔元日前度過53歲生日。（圖／翻攝自柯叔元臉書）

柯叔元算是電視公務員，影視作品不少，但身家平實小康，Rachel出身地方望族，是彰化地區小有名氣的醫院世家，目前該醫院也由她父親經營，只是第三代多半是女生，家人也都住在台中豪宅，經濟環境很不錯。



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