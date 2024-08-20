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劉涵竹談王陽明風波「沒必要讓人難堪」！　點出炎上關鍵

記者王靖淳／綜合報導

藝人王陽明最近在宣傳電影《角頭－大橋頭》時，拒絕和女粉絲比愛心，事後還在Threads上表示這是娘砲動作，此話一出被批評有歧視意味，還遭到大批網友炎上。為此，前美女主播劉涵竹今（20）日就在臉書發文，分享自己對此事的看法，「『娘砲』這個字眼有點重，個人行事愛好是一回事，但沒必要讓跟你不一樣的人難堪。」

▲劉涵竹。（圖／翻攝自Facebook／劉涵竹）

▲劉涵竹在臉書發文分享看法。（圖／翻攝自Facebook／劉涵竹）

劉涵竹認為，這個風波原本可以用更圓融的方式來處理，例如換個說法：「我不想跟我另一半以外的人比愛心」，不僅能夠避免爭議，還能為王陽明的寵妻形象加分。她強調，身為公眾人物，說話的哲學至關重要，尤其是在涉及標籤化言論時，更應該謹慎小心，避免無意中傷害到特定群體的感受。

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劉涵竹分享自己也曾配合過比愛心手勢的經歷，她指出，與朋友互動時，這樣的動作或許看起來無害且有趣，但當遇到陌生粉絲提出相同要求時，難免會產生不知如何拿捏距離的尷尬感。她表示理解那種怪怪的感覺，但也認為王陽明用擊掌來替代愛心手勢，某種程度上也是種對粉絲的寵愛，只是「娘砲」這個詞過於刺耳，容易讓性別氣質不同的人感到難堪。

▲王陽明。（圖／翻攝自Instargam／sunnyboyyy）

▲王陽明因脫口「娘砲」而遭網友炎上。（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy）

劉涵竹進一步指出，如今社會對於性別氣質的尊重意識已逐漸抬頭，不論是陽剛或陰柔的特質，都應該受到同等的尊重。她提醒，公眾人物的言行舉止不僅影響自身形象，也可能影響到代言品牌的業績表現，因此在面對公關危機時，應該以和為貴、放下傲氣，進行適當的解釋與道歉，這樣才能妥善化解風波，避免留下不必要的傷痕。

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