AV男優秘辛！導演一比神秘手勢：30秒內要完戲　「最低標準14cm」

記者張筱涵／綜合報導

吉林在最新一集《11點熱吵店》分享台灣AV男優的經歷，直白表示想當男優的最低門檻是14公分：「要不然畫面不好看。」而且必須在一群工作人員面前拍攝，且完戲的時機也需要依照導演指示，讓同場來賓之一的演員馬力歐感嘆「比哭戲還難拍」。

▲吉林分享男優最低門檻。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



吉林作為台灣男優代表去上《11點熱吵店》，拍攝現場如果是大企劃就會有40到60位工作人員在場，不只要在很多人面前維持狀態，還要在導演比出類似「灑東西」的手勢暗示要射精，男優必須在30秒內完成，一切過程全靠自己想辦法，讓馬力歐感嘆「比哭戲還難拍」。

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▲吉林說導演會有一個手勢來要男優完戲。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



另外，吉林也提到女優價格都會比男優高，男優又會分成一般男優和專屬男優，但目前已經沒什麼專屬男優了，一般男優拍一集的片酬大約5000到7000元，他也提到自己遇過最貴的男優是鄧佳華：「他是我們的三到五倍，2萬1000元到3萬5000元內，他被炒得比較紅，目前他那一支，以我在圈內得知的是他那支賣得最好。」

▲吉林說自己遇過最貴的男優是鄧佳華。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

