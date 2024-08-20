快訊／Yuri爆熱戀小開「罕見怒了」：忍無可忍！　遭指男方長輩氣出病

記者田暐瑋／綜合報導

「樂天女孩」Yuri（陳怡叡）有「最正啦啦隊女神」的封號，日前疑似和千億鞋業富二代Steven有緋聞，但事後急忙否認，如今又被週刊爆出戀情不被男方家人同意，她稍早也罕見動怒：「拿家人長輩做文章，真的忍無可忍。」

Yuri因被週刊爆出和千億鞋業富二代Steven交往，20日又繼續被爆不只男方父母反對戀情，連坐輪椅的阿嬤也氣到生病，對於週刊報導，她稍早氣憤發文開砲：「要怎樣寫我我可以忍受，但我的朋友是素人，他的家人也是普通的素人，他們不是公眾人物，不應該被這樣消費。」

▲Yuri。（圖／翻攝自Yuri IG）



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對於好友一家人都登上新聞版面，Yuri直指緋聞根本就是八點檔劇情，自己的私事根本不重要，「大家在看戲，而他們是活生生的人，這是他們真實的人生，拜託停止吧，不要再侵犯我身邊朋友的人權跟隱私，拿家人長輩做文章，真的忍無可忍。」

▲Yuri發文。（圖／翻攝自Yuri IG）



Yuri曾和邱宇辰（毛弟）、奧運羽球金牌選手王齊麟、春風傳過緋聞，這次對象換成千億鞋業富二代Steven，被拍到互動親密一同回家，引發外界討論她是否有了新戀情，而對於Yuri的感情狀況，經紀人向《ETtoday星光雲》做出回應：「當天就是工作後的朋友聚會～兩個人是工作上認識的朋友。謝謝大家關心！」

