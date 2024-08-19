《嗨！營業中》第四季首播收視出爐！　網友抱不平「狂讚郭泓志暖心舉動」

記者孟育民／台北報導

由好看娛樂製作發行《嗨！營業中》第四季於17日（六）開播第一集，強勢回歸，有效收視15-44 衝上冠軍，八大電視台18日（日）首播也突破以往時段紀錄，週日全台資訊綜藝類收視冠軍，收視成績驚人，以全台4+ 0.45收視一舉奪下週日全台資訊綜藝類收視冠軍，同時最受到35~44歲族群青睞，其中35~44女性族群最高收視更達1.17好成績，18日播出內容高點為公佈要替千人做飯的任務，主持群震驚認為是「不可能的任務」。

▲▼《嗨！營業中》第四季首播開紅盤。（圖／好看娛樂提供）

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首集主持群前往亞洲最大消防訓練中心郭泓志、姚元浩、吳映潔、莎莎、乱彈阿翔、張立東、楊銘威體驗打火英雄執勤辛勞和危險，為他們準備1000份的餐點獻上感謝。艱難任務飆出高收視，引起全網討論。粉絲也在網路上激動留言：「這集深具教育意義感受消防隊真的辛苦」、「真的要給消防人員一個大大Respect」、「 地獄任務這集真的太硬了」；而也有網友認為早上實戰下午做菜千份，張立東實戰看起來瀕臨昏倒 ，郭泓志及時伸出援手解救好暖心 ，為夥伴們抱不平，節目組真的太壞了！

▲眾人體驗打火英雄執勤辛勞和危險。（圖／好看娛樂提供）

首播尾段下集預告釋出，大家更紛紛討論到底任務有沒有成功？因為預告畫面中藝人不但把菜煮壞了，鍋爐還產生爆炸，嚇壞全體。好看娛樂表示：《嗨！營業中》第四季任務再升級加強數量和速度的考驗外，每一集發掘堅守崗位的無名英雄們，透過節目向他們致敬，深具意義。