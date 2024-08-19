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唐治平傳失蹤多日終於出現了！「信義區走路搖晃」　友1事苦求外界幫忙

唐治平日期驚傳失聯，讓友人相當擔心。（圖／報系資料照）

▲唐治平日期驚傳失聯，讓友人相當擔心。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

唐治平的母親今年6月初被發現陳屍在住處頂樓，但唐治平堅稱大體不是自己的母親，直到日前終於願意指認母親的遺體，並承諾處理後事。不過他本身的精神狀況也不佳，近日唐治平友人透露他遺失手機，已經失聯多天，但昨（18日）時報周刊CTWANT的讀者在台北市信義區見到他，只見他走路時搖搖晃晃，狀態十分令人擔心。

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本刊讀者在台北市信義區遇見唐治平。（圖／讀者提供）

▲本刊讀者在台北市信義區遇見唐治平。（圖／讀者提供）

昨日本刊讀者巧遇唐治平出現在人來人往的信義區街頭，他身穿藍色短袖上衣搭配短褲，腳上踩著拖鞋，手上還拿著一罐飲料，步履蹣跚地在街上行走，而路上的行人也都注意到他，紛紛好奇地回頭看，接著他便在眾人的目光下進入百貨公司，不難看出他的身形依舊十分消瘦，精神狀況與先前相比似乎沒有好轉。

唐治平走路搖搖晃晃，看起來狀態不太好。（圖／讀者提供）

▲唐治平走路搖搖晃晃，看起來狀態不太好。（圖／讀者提供）

其實在唐治平失聯的這段期間，也有網友在台北車站目睹他的行蹤，並PO到Threads上，從畫面中能看到他漫無目的地站在路上，手上拿著一個不明物體，眼神盯著前方，即使路人從他身邊經過也絲毫不為所動；也有其他網友透露前幾天還看到他出現在寧夏夜市，穿著與在台北車站時一樣的衣服，不過是不同雙拖鞋。

在路人的注目下，唐治平走進百貨公司。（圖／讀者提供）

▲在路人的注目下，唐治平走進百貨公司。（圖／讀者提供）

自從母親過世後，唐治平一連串的行為令人感到匪夷所思，當時警方透過身上物品和親友指認等證據，證明死者身分，但唐治平堅決不認屍，直到板橋殯儀館3度驗屍，他才鬆口「看起來像是我的母親」，並透露將讓母親在法鼓山長眠。

雖然唐治平終於認了母親的大體，但還是未讓她下葬。（圖／報系資料照）

▲雖然唐治平終於認了母親的大體，但還是未讓她下葬。（圖／CTWANT提供）

不過認屍後過了2個多禮拜，唐治平母親的遺體不僅仍存放在板橋殯儀館，他本人也驚傳失聯，而他的友人表示唐治平告知手機遺失，也不打算辦理新手機，友人相當擔心他的安危，請路人遇到唐治平能拍照並私訊位置給臉書帳號「BebeLee」。雖然現在已經確定人平安無事，但依他目前的狀況來看，似乎還是很需要外界的幫助。

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