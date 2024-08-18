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日本女主播挨批「歧視體臭男性」慘遭公司解約！2天暴瘦6公斤近況曝光

記者劉宛欣／綜合報導

日本女主播川口百合（川口ゆり）近日因為一則討論到「男性體臭」的貼文而引發爭議，甚至因此被經紀公司解約，她17日出現在YouTube頻道「ReHacQ-リハック-」的直播中。她在回顧自己職業生涯的同時，也表達了今後已經不再是一名主播，將全力進軍網紅界，她向因為自己發言受到傷害的人道歉，還透露自己因為這次風波睡不好、吃不好，兩天就瘦了6公斤。

▲川口百合因為體臭相關發言丟了工作。（圖／翻攝自川口百合X）

▲川口百合因為體臭相關發言丟了工作。（圖／翻攝自川口百合X）

在直播剛開始時，川口百合就表示：「我目前沒有工作。」當被主持人問起變成無業的原因，她解釋道：「最近因為我在X平台上的一則貼文引發了大規模的爭議，因此被事務所通知解約，導致我現在成為了無業人士。」她提及自己從未擁有過電視台主播的經驗，加上此次事件後深刻反省，決定放棄使用「主播」頭銜「可能會以藝人或是網紅的身份繼續發展」。

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▲川口百合因為體臭相關發言丟了工作。（圖／翻攝自川口百合X）

▲川口百合未來將往網路平台發展。（圖／翻攝自川口百合X）

此前，川口百合在X上發文，提起關於男性體臭的話題，她指出有些男性無法察覺自己的體臭，身邊的人也不好意思說，為了避免這種尷尬情況，其實只要稍微注意身體狀況、飲食，就有機會改善，她還直言「夏天時男性的體味、生活習慣不好的人的體臭，都讓我受不了，我平常相當注重保持整潔，一天會洗好幾次澡、一整年都用拭汗濕紙巾、止汗劑，希望大多數男性也能跟著做」，卻沒想到因為這段文字，被批評是性別歧視，更糟公司切割開除。

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