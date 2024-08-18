劉若英澳門陪伴萬人「承諾唱到80歲」　歌迷扮成橘子成功吸引她

記者吳睿慈／台北報導

「文藝天后」劉若英《飛行日》巡迴演唱會一路飛行24個城市33場，感動超過50萬人，累積了無數好口碑，一開賣便完售再加場。她17日巡演來到澳門銀河綜藝館，與萬名歌迷在此相會。

▲劉若英澳門陪伴萬人開唱。（圖／相信音樂提供）



劉若英17日演唱會現場隨著開場的海洋五感聲波響起，巨型鯨魚和成群的炫光水母隨波齊舞，全場觀眾和她一起乘著萬能飛行器，化身為〈彼得潘〉遨遊在劉若英的音樂海底世界，一首首熟悉的〈一輩子的孤單〉、〈當愛在靠近〉、〈原來你也在這裡〉等大合唱。久違和歌迷打完招呼後，她說：「澳門真的是一個好吃好玩的地方，我星期三就先來度假了，如在台上有看到我比較胖的話…」，台下歌迷直說「沒胖」，熱情回應逗樂奶茶。

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▲劉若英坐在紙飛機上環繞全場。（圖／相信音樂提供）



當她演唱到歌迷喜愛的〈點亮橘子樹〉時，倒吊懸木結了一顆顆橘子形成了豐盛的橘子樹，死忠歌迷特地戴上發亮的橘子帽在台下應援，讓她相當感動。場上歌迷橫跨許多年齡層，有白髮蒼蒼的鐵粉，也有跟著爸媽一起來看的小朋友，當她看到台下的小小粉絲，笑著問：「我今天看到好多小朋友一起來，我應該可以唱到80歲，唱到80歲你們還會在這陪我嗎？」歌迷大喊「會」。

▲歌迷扮成橘子很可愛。（圖／相信音樂提供）



不管是跟著家人來看演唱會，或是自己一個人來看演唱會，劉若英感性表示：「為什麼演唱會叫《飛行日》，是希望大家可以忘了這世界煩惱，來這世界為自己，我們曾為生活沒有生活，此時此刻我們是自己的自己，如果今晚的演唱會能讓我們放縱一下自己，陪伴你，那就是我們做演唱會最大的幸福了。」超過2小時半的演唱會，劉若英藉由歌曲陪伴歌迷飛離現實，陪伴自己，以及找到堅持下去的力量。

▲劉若英寵粉在唱〈後來〉前加碼歌單。（圖／相信音樂提供）



每當演唱到經典歌曲〈後來〉，就是演唱會最後一首歌，看到歌迷捨不得結束，寵粉的劉若英在演唱〈後來〉前，加碼獻唱〈決定〉、〈幸福就是〉、〈飄洋過海來看你〉、〈愛的代價〉，歌迷直呼值回票價。接下來劉若英會在8月30、31日前往瀋陽、9月7、8日在天津、9月15日於青島開唱。