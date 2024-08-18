日女星失言停工慘！業界提議「拍AV出道」福娃醬身材驚人擁3優勢

記者陳芊秀／綜合報導

日本女諧星福娃醬（フワちゃん）因留言給女諧星安子（やす子）時，竟寫下「請你去死一死」，儘管秒刪仍遭各界撻伐，目前已經全面停止活動。她形象一夕重挫，業界卻傳出還有一招可「起死回生」，那就是拍AV出道。

▲福娃醬（フワちゃん）因失言全面停止活動，業界認為還有一招起死回生，就是拍AV出道。（圖／翻攝自X）

據日媒《日刊現代》報導，福娃醬的批評聲浪稍微平息，何時復出也成為外界關注焦點。某攝影週刊編輯表示，福娃醬即使不能上電視，仍可以透過YouTube繼續活動，但效果微不足道，因此提議「她可以大膽地嘗試進軍AV界。拍寫真或AV是『只有想看的人才會看』的最佳例子。」

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由於福娃醬重返電視圈，最會引來的批評是「在電視上出現，讓不想看她的人也不得不看到她！」但是她出道拍AV，這樣的批評就能避免，攝影週刊編輯更講出關鍵，「她擁有很高的知名度，當作一個秘密武器是有可能的」。

▲福娃醬擁有高知名度，因失言停工，如何復出眾人關注。（圖／翻攝自X）

福娃醬被看好可以開拓AV界的全新類別。她以前常拿自拍棒拍攝，這個姿勢令觀眾印象深刻，如果把這個特色應用於拍成人片，「具體來說，她可以一邊與男優互動，一邊用自拍棒進行拍攝，這樣她或許能夠創立一個嶄新的影片類型」。

▲福娃醬一大特色是愛拿自拍照拍攝。（圖／翻攝自X）

除了高知名度，拿自拍棒拍攝的印象，福娃醬的身材也是一大看點。原來她2022年10月參加過摔角比賽，身材經過一定的鍛鍊，更有人說「脫下來的話身材很驚人」，儘管未來動向尚未明朗，但已經具備了3個可以成為AV女優的條件。

▲福娃醬常以花俏造型示人，外傳她身材其實很驚人。（圖／翻攝自X）