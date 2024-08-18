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Simon D離開AOMG　承認「胖了15公斤」：已經不是你們知道的我⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓嘻哈歌手Simon D（Simon Dominic）7月29日正式卸下AOMG代表的職位，他是元老級人物，卻還是離開待了10年的公司，震撼歌壇。他17日以嘉賓身份助陣PSY的演唱會，但體態比過去大隻了不少，他承認自己幾個月內胖了15公斤，並表示「我已經不是你們知道的我」，努力變壯中。

▲▼ Simon D離開AOMG　承認「胖了15公斤」：已經不是你們知道的我⋯。（圖／翻攝自지방공연러YouTube）

▲▼Simon D自爆胖了15公斤。（圖／翻攝自지방공연러YouTube）

▲▼ Simon D離開AOMG　承認「胖了15公斤」：已經不是你們知道的我⋯。（圖／翻攝自지방공연러YouTube）

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Simon D於17日助陣天王PSY濕身秀演唱會，帶來代表性歌曲〈 Simon Dominic〉出場，全場氣氛熱烈，跟著他一起大喊名字。只是難得在歌迷面前現身的他自爆變胖了，「大家看可能就知道了，我現在正在增胖，一年內從55公斤胖到70公斤，已經不是大家知道的我。」對應到談話內容，他接著帶來與BewhY、Gray等人一起合唱的歌曲〈Who you?〉。

他一連唱多首歌曲〈Dax4〉、〈GooseBumps〉、〈中二病〉等，全場氣氛超嗨，他嘴甜表示「彷彿在家裡般自在」，台下開心到用尖叫聲回應他的告白。

▲▼ Simon D離開AOMG　承認「胖了15公斤」：已經不是你們知道的我⋯。（圖／翻攝自지방공연러YouTube）

▲▼Simon D於7月底正式離開AOMG。（圖／翻攝自Simon D IG）

▲▼ ▲▼ Simon D離開AOMG　承認「胖了15公斤」：已經不是你們知道的我⋯。（圖／翻攝自Simon D IG）

AOMG是歌手朴載範於2013年成立公司，Simon D於隔年受邀加入並擔任共同代表，一共待在公司10年的時間。他與公司的合約於7月29日正式劃下句點，當時AOMG對外發聲表示「謝謝他這麼長的時間在多種領域讓AOMG發光，AOMG以後也會為他的新挑戰與活動積極給予應援」。

Simon D的去向引起各界注意，目前身上沒有合約的他，17日助陣天王PSY濕身秀演唱會，也有粉絲猜測該不會未來與天王合作。

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