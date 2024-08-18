連靜雯包場熊布朗宮　浮誇「宮廷風造型」引路人狂拍

記者許逸群／台北報導

「全方位斜槓女王」連靜雯昨（17日）出席服飾品牌一日店長活動，現場聚集許多粉絲，甚至還有人專程從外縣市來。連靜雯驚喜笑說：「真的很久沒有見到大家了，很開心有這個機會跟我的粉絲朋友們見面！上次是一年以前了吧！也很感動大家都沒有忘了我。」她現場也幫粉絲搭配穿搭，相當親民。

▲連靜雯擔任服飾品牌一日店長為粉絲結帳。（圖／楠軒工作室提供）

連靜雯以前八點檔拍攝的服裝與鞋子都是自掏腰包準備，她笑說當時常常跟苗可麗、方馨去五分埔扛一袋又一袋的衣服回家。她認為衣服的能量非常重要，所以非常用心地在保護衣服，「雖然現在沒拍戲，但日常中也會讓自己保持狀態很好！不只是外在的衣服打扮，內在也是。」

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經紀人透露，連靜雯都很用心準備服裝，常常廠商請她準備三套，她會帶六套去現場挑選，到外縣市還會自己帶掛燙機，對於很多小細節都很注意。唯一的一次意外，是某次在舞台上活動結束要下台時，不小心高跟鞋跟卡住舞台、動彈不得，連靜雯也笑說當下超想直接消失在舞台上。

▲▼連靜雯先前到歐洲打扮成「宮廷風」。（圖／楠軒工作室提供）

值得一提的是，連靜雯今年五月帶著團隊和家人一行20人，一起到公司招待的維也納旅行。他們在台灣就先準備好「歐洲宮廷風」的禮服，從2歲的小孩到70歲的爸媽，各個都成為公主王子，還在歐洲第二大皇宮熊布朗宮包場，連在地路人都反過來拍攝他們，直呼「真的是我人生從沒想過的事情」。

聊到接下來的計畫，連靜雯表示：「我還是很熱愛表演，一直都沒有放棄表演，也很期待接到喜歡的劇本、具有挑戰性的角色。」雖然她目前重心都在直銷事業上，但還是很期待很快有好的作品與大家分享。