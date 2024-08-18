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庹宗華演血癌患者爸　本尊探班合照「已故兒在中間」

記者許逸群／台北報導

大愛劇《血．拾人生》榮獲第11屆桃園電影節桃園電影節肯定，17日登大螢幕特別放映，吸引許多觀眾前來觀賞。製作人唐在揚表示：「幕前幕後的工作人員在拍戲過程中，幾乎陸續加入驗血建檔的行列，也希望觀眾在看完戲後可以參與行動，讓血癌患者有更多配對的機會！」

▲大愛劇《血 ‧ 拾人生》桃園電影節開幕首映。（圖／大愛提供）

▲大愛劇《血 ‧ 拾人生》桃園電影節開幕首映。（圖／大愛提供）

《血．拾人生》是自一群血癌病友的真實人生經歷，劇中主角朱頤將自己記錄罹癌過程的日誌，取名為「拾。光」，想號召更多年輕人一起響應，成立「血。拾人生」網站。導演黃常祚呼籲大家：「只要你挽起袖子，就可以給他們很大的幫助。」希望把這樣的善念持續擴散出去。

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飾演血癌病患朱頤的宋偉恩，為戲犧牲剃光頭演出，雖然是在拍攝之前就可預知的事情，但對於落髮還是稍感不捨，尤其剃頭時間越接近，沉重的低氣壓情緒越發強烈。為了角色，他也做了不少準備，不僅看了很多朱頤的訪問片段，還有日記網站，都有很深刻的感受，更感到強烈的使命感。

▲大愛劇《血 ‧ 拾人生》桃園電影節開幕首映。（圖／大愛提供）

▲《血 ‧ 拾人生》主要演員分享拍攝過程。（圖／大愛提供）

宋偉恩坦言，殺青之後，被同事發現「是不是剛拍完一個很沉重的角色」，他覺得：「因為需要感同身受朱頤的經歷，有些沉重，也需要些時間消化。」在創作過程中從原型人物們的身上得到很多能量，希望屆時可以得到觀眾的支持，也希望大家要去驗血建檔，給血癌病友更多活下去的機會。

戲中飾演宋偉恩爸爸的庹宗華，很佩服原型人物朱頤父親的抗壓性，繼失去伴侶後又失去兒子，他表示：「沒有經歷過的人，無法感受到這種巨大的衝擊。」他回憶拍戲過程中，朱頤爸爸有來探班，想說機會難得合照，他爸爸還拿出了兒子的照片，放在兩人中間，「可以想像這是一輩子的痛」。

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宋偉恩, 庹宗華, 血．拾人生

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