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女粉求比❤…王陽明「我不比娘砲動作」！畫面曝光：懂我的就知道

記者潘慧中／綜合報導

王陽明主演的電影《角頭－大橋頭》於16日上映，他最近除了到各大電影院宣傳，也不時會在Threads海巡。近日格外引起討論的是，看到自己沒和粉絲比愛心的舉動被說「不浪漫」時，他直言：「我不比娘砲的動作。」

▲▼王陽明。（圖／翻攝自Threads／sunnyboyyy）

▲女粉絲原本想和王陽明一起比愛心。（圖／翻攝自Threads／sunnyboyyy）

畫面中，可以看到當王陽明準備離開舞台時，台下女粉絲伸出手想和他比出一個愛心，沒想到，他看到後只拍了拍對方的手就離開。女粉絲上傳這段影片後，留言說道「寶寶你很不浪漫」。

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▲▼王陽明。（圖／翻攝自Threads／sunnyboyyy）

▲▼王陽明平常都是和別人拳頭碰拳頭。（圖／翻攝自Threads／sunnyboyyy）

▲▼王陽明。（圖／翻攝自Threads／sunnyboyyy）

結果王陽明看到後回應，他不是不浪漫，只是不比娘砲動作，「我也不用美機（肌）。」其他網友看了忍不住笑說，他平常都是和別人拳頭碰拳頭的，他看到後也認同地說：「真正懂我的就知道了。」

▲▼王陽明。（圖／翻攝自Threads／sunnyboyyy）

▲▼王陽明最近不時會在Threads海巡。（圖／翻攝自Threads／sunnyboyyy、記者林敬旻攝）

此外，有網友看到有人批評《角頭－大橋頭》是「教壞小孩變89的爛電影」，紛紛留言抱不平，「那是個人素質問題，那你看鬼片怎麼不變死人！」看到這篇幫忙發聲的貼文後，王陽明也回覆：「有道理！！！沒事，這些人就是欠罵而已。」

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