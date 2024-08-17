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直擊／收3種應援驚喜包！　SHINee Key霸氣加碼彩蛋歌曲：謝謝台灣

記者吳睿慈／高雄報導

南韓團體SHINee成員Key（金起範）出道16年以來首度在台舉辦個人專場演唱會，他17日晚間6點在高雄流行音樂中心準時開唱，穿著一身華麗舞台裝霸氣登場，帶來輕快旋律的歌曲〈Good & Great〉、〈Saturday Night〉、〈I Wanna Be〉揭開序幕，以辨識度極高的清澈嗓音賣力唱跳，近4千粉絲舉著湖水綠色應援手燈一起搖擺。

▲▼SHINee Key為台灣粉絲加碼彩蛋。（圖／遠雄創藝提供）

▲Key帶著個人演唱會來到高雄開唱。（圖／遠雄創藝提供）

Key個人巡迴演唱會《2024 KEYLAND ON：AND ON》舞台設計成大型自動販賣機，完美展現出他才華洋溢的百變面貌，6點準時開演隨著燈光逐漸暗下，他在歌迷熱情的尖叫聲從2樓升降舞台登場，化身為「怪獸隊長」高喊一聲「高雄，你們想我嗎？今晚準備好要嗨了嗎」，拿著手麥唱跳〈Good & Great〉，展現舞蹈複製機的堅強實力，全場氣氛熱烈。

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▲▼SHINee Key為台灣粉絲加碼彩蛋。（圖／遠雄創藝提供）

▲Key誠意十足用中文、台語跟粉絲交流。（圖／遠雄創藝提供）

開場一連唱完4首歌，台灣SHINee World超給力立刻送上排字應援「台灣愛Key」，Key看到眼前湖水綠牌子直呼很驚訝，「我連打招呼都還沒說，怎麼就有應援了？」粉絲敲碗「拍下來」，他嘴甜答應「那等下把每個應援都拍下來，因為一開始就這樣排字，讓我覺得今天應該不只這樣吧？我們等下輪流拍下很多很棒的照片吧！」全場熱情歡呼。而他看到歌迷意志堅強仍舉著應援，他還虧「你們是不是只有說好舉的時間，但沒約定好放下的時間」，擔心粉絲手痠，示意觀眾可以把紙牌放下了。

來到高雄開唱，Key秀出語言天才實力，親切地用中文說：「大家好，我是SHINee Key，感謝大家來看我在高雄的第一場個人演唱會，今天就拜託大家了，我今天很開心。」來到南部開唱，他少不了撂幾句道地的台語問候「打給好」、「乾蝦」、「多蝦」，不論是精彩的舞台演出，還是與歌迷的零距離交流都誠意滿分。

▲▼SHINee Key為台灣粉絲加碼彩蛋。（圖／遠雄創藝提供）

▼▲Key將舞台變成大型販賣機，還帶來搖滾狂野的表演。（圖／遠雄創藝提供）

▲▼SHINee Key為台灣粉絲加碼彩蛋。（圖／遠雄創藝提供）

接著唱到歌曲〈BAD LOVE〉時，舞台瞬間轉換成深紅色佈景，Key拿著立麥登台，搖滾又狂放的演出，掀起4千觀眾尖叫聲連連，他再度秀出中文提問「覺得怎樣好聽嗎」、「大家有享受嗎」，粉絲用熱情尖叫聲回應，他則滿意地點點頭，並繼續用中文介紹「下一首叫〈Fresh〉」，拿著手麥帶來接下來的舞台。

▲▼SHINee Key為台灣粉絲加碼彩蛋。（圖／遠雄創藝提供）

▲Key收到粉絲3種應援驚喜包相當感動。（圖／遠雄創藝提供）

本次巡演集結Key個人活動solo以來的代表性歌曲，演唱會來到安可環節，Key果然遵守承諾拍下了3種合照，彩虹應援、排字應援、丟彩帶應援全都有，他感性致謝：「今天意義非凡，一天內享受到這麼多種應援。」感謝台灣粉絲給予的愛意，他加碼了一首沒在歌單的歌曲〈Forever Yours〉，接著說：「今天得到很多愛了，謝謝大家給我很多力量，帶著滿滿的能量回到韓國，你們今天真的好棒，Thank you Taiwan, Thank you Kaohsiung。」最後用歌曲〈Gasoline〉作為收尾，他走到舞台中央向觀眾席90度鞠躬，並用中文大喊「高雄，我們再見」，結束本日演出。

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