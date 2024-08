直擊／收3種應援驚喜包！　SHINee Key霸氣加碼彩蛋歌曲：謝謝台灣

記者吳睿慈/高雄報導

南韓團體SHINee成員Key(金起範)出道16年以來首度在台舉辦個人專場演唱會,他17日晚間6點在高雄流行音樂中心準時開唱,穿著一身華麗舞台裝霸氣登場,帶來輕快旋律的歌曲〈Good & Great〉、〈Saturday Night〉、〈I Wanna Be〉揭開序幕,以辨識度極高的清澈嗓音賣力唱跳,近4千粉絲舉著湖水綠色應援手燈一起搖擺。

▲Key帶著個人演唱會來到高雄開唱。(圖/遠雄創藝提供)



Key個人巡迴演唱會《2024 KEYLAND ON:AND ON》舞台設計成大型自動販賣機,完美展現出他才華洋溢的百變面貌,6點準時開演隨著燈光逐漸暗下,他在歌迷熱情的尖叫聲從2樓升降舞台登場,化身為「怪獸隊長」高喊一聲「高雄,你們想我嗎?今晚準備好要嗨了嗎」,拿著手麥唱跳〈Good & Great〉,展現舞蹈複製機的堅強實力,全場氣氛熱烈。

▲Key誠意十足用中文、台語跟粉絲交流。(圖/遠雄創藝提供)



開場一連唱完4首歌,台灣SHINee World超給力立刻送上排字應援「台灣愛Key」,Key看到眼前湖水綠牌子直呼很驚訝,「我連打招呼都還沒說,怎麼就有應援了?」粉絲敲碗「拍下來」,他嘴甜答應「那等下把每個應援都拍下來,因為一開始就這樣排字,讓我覺得今天應該不只這樣吧?我們等下輪流拍下很多很棒的照片吧!」全場熱情歡呼。而他看到歌迷意志堅強仍舉著應援,他還虧「你們是不是只有說好舉的時間,但沒約定好放下的時間」,擔心粉絲手痠,示意觀眾可以把紙牌放下了。

來到高雄開唱,Key秀出語言天才實力,親切地用中文說:「大家好,我是SHINee Key,感謝大家來看我在高雄的第一場個人演唱會,今天就拜託大家了,我今天很開心。」來到南部開唱,他少不了撂幾句道地的台語問候「打給好」、「乾蝦」、「多蝦」,不論是精彩的舞台演出,還是與歌迷的零距離交流都誠意滿分。

▼▲Key將舞台變成大型販賣機,還帶來搖滾狂野的表演。(圖/遠雄創藝提供)



接著唱到歌曲〈BAD LOVE〉時,舞台瞬間轉換成深紅色佈景,Key拿著立麥登台,搖滾又狂放的演出,掀起4千觀眾尖叫聲連連,他再度秀出中文提問「覺得怎樣好聽嗎」、「大家有享受嗎」,粉絲用熱情尖叫聲回應,他則滿意地點點頭,並繼續用中文介紹「下一首叫〈Fresh〉」,拿著手麥帶來接下來的舞台。

▲Key收到粉絲3種應援驚喜包相當感動。(圖/遠雄創藝提供)

本次巡演集結Key個人活動solo以來的代表性歌曲,演唱會來到安可環節,Key果然遵守承諾拍下了3種合照,彩虹應援、排字應援、丟彩帶應援全都有,他感性致謝:「今天意義非凡,一天內享受到這麼多種應援。」感謝台灣粉絲給予的愛意,他加碼了一首沒在歌單的歌曲〈Forever Yours〉,接著說:「今天得到很多愛了,謝謝大家給我很多力量,帶著滿滿的能量回到韓國,你們今天真的好棒,Thank you Taiwan, Thank you Kaohsiung。」最後用歌曲〈Gasoline〉作為收尾,他走到舞台中央向觀眾席90度鞠躬,並用中文大喊「高雄,我們再見」,結束本日演出。