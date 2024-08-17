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王思聰「千億富商爸」出面認了私生女！　「1歲女叫爺爺」影片瘋傳

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸選秀《青春有你2》出身的24歲女星黃一鳴，日前暗指自己女兒的生父就是中國前首富王健林的獨子王思聰，不過王思聰方面至今沒有做出任何正式回應，微博上的話題不斷。近日她傳出收了王家給的價值2000萬人民幣（約台幣9042萬元）的豪宅，每年還另給扶養費，16日最新爆料又出爐，稱是王建林出面認了兒子的私生女。

▲▼王健林。（圖／CFP）

▲中國前首富王健林。（圖／CFP）

微博於16日出現了「曝黃一鳴女兒是爺爺認的」關鍵字熱搜，起因為有網友爆料指出，黃一鳴女兒是王思聰的父親王健林認的，先前8月初時，黃一鳴的好友曾經上傳一段小孩叫爺爺的照片後，就宣佈解散了團隊，隨後連續十天都沒有更新，猜測應該是在這時間，黃一鳴與王健林商量好了扶養費相關事宜，值得一提的是黃一鳴復出直播後，還按讚了「爺爺認娃」的留言。

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▲王思聰是黃一鳴孩子生父。（圖／翻攝自微博）

▲黃一鳴的孩子瘋傳是王思聰的。（圖／翻攝自微博）

此前，娛樂博主出面爆料王思聰家私下認了黃一鳴的女兒，給了母女倆一套房子，以及每年300萬人民幣（約台幣1356萬元），房子更被推測要價2000萬人民幣（約台幣9042萬元），但要求要減少直播。不少網友向她求證，黃一鳴在直播時顧左右而言他，最後，還是忍不出脫口表示「你們不都知道了嗎？還有啥好回應的？」

孩子叫爺爺影片看這

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黃一鳴, 王思聰, 王建林

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