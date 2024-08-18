【本周夯星聞】小甜甜宣布離開台灣！　孫安佐「挨揍169秒」影片曝光

記者蔡宜芳／綜合報導

本周娛樂圈發生了哪些事呢？讓《ETtoday娛樂星光雲》為您整理回顧，一次看完不能錯過的娛樂夯星聞！

▲一周夯星聞。（圖／ETtoday娛樂星光雲製表）

[廣告]請繼續往下閱讀...

TOP1：小甜甜宣布離開台灣

小甜甜（張可昀）15日透過臉書發文，透露即將移居中國大陸，有感而發表示「人生到了一個階段，會非常清楚知道什麼才是最重要」。她強調自己現階段想要在能力許可的範圍內，盡量做喜歡的事，「最重要的是我女兒米苔目，我女兒的成長只有一次，不會暫停，更無法重來，所以陪伴她成長，參與她的每個成長階段與過程，對我而言才是現在我人生的全部，更是唯一重要的事」。

▲小甜甜宣布離開台灣。（圖／翻攝自Instagram／riva0913）

TOP2：「七小福」元奎被證實離世

香港知名動作指導元奎是「七小福」之一，也是夯片《賭聖》的導演。和他是同門師兄弟的成龍，12日在微博分享參加元家班成立65周年的聚會，其中提到一行人在這次的聚會中，一起緬懷已經離開的師父、師母，以及元麟、元音、元茹、元奎、元蓉等兄弟姐妹。由於從未傳出元奎離世的消息，因此成龍的發文讓不少網友感到震驚；而香港電影工作者總會隨後也證實元奎早在約兩年前就因新冠肺炎去世。

▲元奎被證實離世。（圖／翻攝自微博）

TOP3：孫安佐參加真人秀挨打

星二代孫安佐（孫健豪）14日在參加《拳願之星》真人秀時，遭一旁評審當眾嗆：「X！我們今天已經忍你一整天了，真的，從頭到尾你憑什麼在這裡當評審？你懂格鬥嗎？你有沒有想過那些選手在台下被你評分是什麼心情？」孫安佐最後忍不住動手掐對方脖子，立刻遭呼巴掌，兩人差點打起來，評審繼續嗆：「我沒在跟你鬧著玩！」他則是不斷碎念英文，現場氣氛尷尬，錄影也被迫中斷。

▲▼孫安佐參加真人秀挨打。（圖／翻攝自狄鶯臉書、讀者提供）