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「公車萍」竟然跟LuLu前男友主持兒少　苗可麗：幫長輩罵孫

記者葉文正／台北報導

公共電視昨(16日) 在臺北賓館舉辦「小公視PTS XS」開台記者會。小公視兒少節目主持人紛紛登台支持，包括苗可麗、趙自強、李霈瑜（大霈）、鄧惠文、知名YouTuber江老師、視網膜、阮秋姮，以及張瑞夫、詹喬愉、馬大元、Michael路鈺澤。

▲《金孫任務》主持人苗可麗（左）、瑞夫（右）。（圖／小公視提供）

▲《金孫任務》主持人苗可麗（左）、瑞夫（右）。（圖／小公視提供）

現場更有兒少演員胖球和斯拉、謝以樂、鄒暟澐、偉莉莎、林靖閔與大家相見歡，共慶「小公視PTS XS」8月20日即將正式開台，現場溫馨及喜悅的氣氛。

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▲《金孫任務》主持人苗可麗（左）、瑞夫（右）。（圖／小公視提供）

▲小公視節目主持人大合照，謝以樂（第一排左起）、鄒暟澐、斯拉、偉莉莎、林靖閔。（第二排左起）趙自強、阮秋姮、詹喬愉、Michael路鈺澤、視網膜、瑞夫。。（圖／小公視提供）

苗可麗與張瑞夫搭檔主持《金孫任務》，苗可麗在許多八點檔戲劇中擔任反派角色，連珠砲般的開罵也深植觀眾心中。她笑說：「我相信大家現在應該有很多的問號，為什麼兒少節目會找我？但為什麼兒少節目不能有八點檔的驚喜？為什麼兒少節目不能有戲劇節目裡面有的感動？！」

苗可麗更開玩笑表示：「因為我要幫阿公阿嬤來罵小孩，當然不是！其實我在錄製的過程當中，看到很多小朋友對於自己喜愛的事物的堅持，還有看到阿公、阿嬤，他們那種無私的奉獻，我其實相當的感動。」

苗可麗也透露：「這次接兒少節目我覺得反而比較輕鬆，因為這就是我的本性，我身體裡住著一個小女孩，又因為我的年齡，我可以跟阿公阿嬤變成好朋友。而且參加的阿公阿嬤一定都認識我，家裡的爸爸媽媽也說一定要來看『可麗姐』，我覺得我好像變成在促進家庭關係。」

苗可麗搭檔國民金孫瑞夫也分享第一次跟可麗姐搭檔主持，他說：「對她的印象也會從八點檔的角色聯想到，所以一開始我也抱持著敬畏的心情，但沒想到可麗姐其實很會照顧人，也很會跟小朋友相處。」

《古典魔力客》主持人江老師也興奮透露：「《古典魔力客》從二十年前就非常紅，也是全台灣最知名的古典音樂節目。當我知道自己要主持的時候，我好興奮啊！終於美夢成真！因為接下來有可能全台灣的所有學校都會在音樂課的時候播放古典魔力課」。江老師也笑稱剛好她的孩子也在念國小！他就可以在課堂上跟大家說「這是我媽媽！」

《成仁高中偵探社》主持人視網膜爆料節目趣事：「這是一個大型的闖關實境秀，節目最有趣的部分，就是看成人高中六個挑戰者同學，在解謎的過程當中，彼此心裡會有一點神奇的化學反應，會有一些小小的摩擦，我覺得是很好玩，也很有趣的一件事。」

《少年願望事務所》主持人鄧惠文醫師則表示自己負責小公視分齡節目XL高中生的部分，青少年已經快要變成大人，既不大也不小的尷尬的少年們。但鄧惠文醫師認為聆聽青少年在想什麼非常重要，她也分享《少年願望事務所》會邀請青少年代表說出他的願望，整理出他們認為願望要實現三大困難點在哪裡。所以非常適合不知道怎麼跟青少年溝通的大人，以及覺得世界都是被你們大人堵住的青少年一起觀賞，這樣我們就可以保證大家從小養到大的心血，沒有白費。

在兒少表演工作深耕超過二十年的趙自強則感動分享：「所有做兒童節目的這些前輩，他們一直期待有一個專門為兒童和青少年的頻道，今天終於完成了，這真的是我們做兒童節目的最開心的一件事。謝謝他們。」

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