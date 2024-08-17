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巫苡萱、徐凱希搧風點火　徐乃麟曾國城起衝突

記者葉文正／台北報導

隨著奧運賽事圓滿落幕，華視綜藝招牌節目《天才衝衝衝》於本週六（17日）晚間十點回歸，為觀眾奉上全新打造的「暑期輔導特別企劃」，陪大家歡度暑假下半場。

▲乃哥(左)被凱希激到受不了。（圖／華視提供）

▲乃哥(左)被凱希激到受不了。（圖／華視提供）

節目由徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃及巫苡萱擔任主持，並邀請了舒子晨、周宜霈、侯昌明、楊佩潔、小馬、阿龐、阿本、大根、胡祖薇和琳妲等眾多人氣來賓一同參與，充滿了笑聲與競技的火花。全新賽事「擺一擺順-演技版」更是笑料不斷考驗選手們的默契。
▲乃哥(左)被凱希激到受不了。（圖／華視提供）

▲大根(左)與阿龐。（圖／華視提供）
經典遊戲「動詞Tempo」這次卻意外擦出新火花。主持人徐乃麟出題「你掘的」，雖然看似簡單，但其實暗藏陷阱，讓徐凱希驚呼「好難」，來賓們也紛紛表示「覺得想多一點」、「覺得很強」、「覺得很難」，最終被徐乃麟成功KO，現場笑聲不斷。

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▲乃哥(左)被凱希激到受不了。（圖／華視提供）

▲乃哥與小馬。（圖／華視提供）

在「班級間的惡鬥開戰」中，徐乃麟故意挑撥大根要換掉阿龐，結果阿龐成功逆襲，資優生大根能否擋住這股逆襲之勢更讓人引頸期盼最後到底賽況如何。整場比賽中，徐乃麟憑藉其獨特的引導方式，頻頻讓城哥戰隊成員陷入困境，連隊員小馬都搞笑自嘲「很快就要走」，也讓同隊成員幾乎崩潰。連坐在一旁的張文綺也大叫「馬哥！」，希望他不要早被KO下台，引得全場笑聲連連。

最新登場的「擺一擺順-演技版」更讓來賓和主持人們倍感壓力。考驗演技和默契的環節讓乃哥和城哥都直呼「真的不容易」。戰況激烈，讓主持人乃哥和城哥乾脆先互嗆，笑虧對方記憶力不如人。而徐乃麟怒斥「不要拿你的記憶跟我來比」，一旁的張文綺信心十足，曾國城毫不示弱地反擊「好心被雷親，我祝你順利阿」，同隊的巫苡萱、徐凱希也在一旁搧風點火，現場火藥味十足。

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巫苡萱, 徐凱希, 徐乃麟, 曾國城

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