66歲潘越雲超猛！　考上台師大博士班「1年半學分就全修完」

記者蔡琛儀／台北報導

歌手潘越雲唱紅〈天天天藍〉、〈情字這條路〉等經典歌，更獲頒「第34屆TAA國際HI-END音響大展」的「2024發燒友最愛歌手」，今（16日）更出席頒獎活動，讓她直呼很榮幸；而她前年考取台師大台灣語文學系博士班後，目前正在放暑假，用功的她花了1年半就修完所有學分，目前正在努力看完40本書，接下來還要準備資格考，但資格考只有2次機會，笑說壓力很大。

▲潘越雲獲TAA臺灣音響發展協會首度頒發「2024發燒友最愛歌手」。（圖／TAA臺灣音響發展協會提供）

潘越雲本身就是黑膠控，家裡目前收藏上百張黑膠，細心的她還會特別分類男、女歌手以及發燒片，她笑說：「我跟許多好朋友一樣，都是聽黑膠唱片的，這次獲獎我已經好幾天沒有睡好覺，而且我是第一個獲頒這個獎項的，覺得非常珍貴。」

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她感性說，明年將邁入出道45年，自己一直在歌壇努力，從沒有離開過，「我還是在音樂歌手的領域裡，我把自己整理了一下，明年會陸續發行數位單曲，但我不是創作人，如果我寫得不好，我相信大家都會原諒我的。」而她聽聞天后江蕙（二姐）有意復出的消息，開心喊說：「這消息很棒耶，希望大家有耳福，我也很希望聽到她唱經典台語歌。」