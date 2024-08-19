小孟老師／8月19日星座運勢　水瓶座賺錢多行善

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：服務優質貴賓
感情：努力尋找伴侶
財運：有進財多行善
幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：處女
工作：抱持耐心和諧
感情：伴侶默契提升
財運：主動勤勞賺錢
幸運色：亮紅色
貴人：雙魚
小人：天蠍
工作：要求過於嚴苛
感情：做好愛情規劃
財運：獲得意外錢財
幸運色：紫色
貴人：牡羊
小人：射手
【土象星座】
工作：事業大展長才
感情：異性主動幫忙
財運：財神爺來眷顧
幸運色：黃色
貴人：處女
小人：巨蟹
工作：助力多人氣旺
感情：感情抱持樂觀
財運：偏財意外獲利
幸運色：大紅色
貴人：水瓶
小人：魔羯
工作：營運政策調整
感情：聽從伴侶安排
財運：持續收入增加
幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：獅子
【水象星座】
工作：公關魅力強盛
感情：大膽告白成功
財運：收到額外禮物
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：水瓶
工作：歡慶業績成長
感情：建立幸福國度
財運：業績突然暴增
幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：天秤
工作：改變帶來希望
感情：與曖昧者獨處
財運：拍賣大撿便宜
幸運色：黃色
貴人：巨蟹
小人：金牛
【火象星座】
工作：工作量大減少
感情：懂得炒熱氣氛
財運：加班多正財多
幸運色：咖啡色
貴人：獅子
小人：雙魚
工作：業界前輩指點
感情：預計未來發展
財運：問卷小賺報酬
幸運色：白色
貴人：天蠍
小人：雙子
工作：新的制度建立
感情：分享愛給情人
財運：資金分配得當
幸運色：藍色
貴人：雙子
小人：牡羊
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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