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百萬陸狗仔「爆了全網皆知的料」！　蔣敦豪本人早認愛已交往10年

記者張筱涵／綜合報導

大陸狗仔「攝影劉大錘」擁百萬粉絲，時常透過直播爆料藝人緋聞和私生活，結果沒想到今（16日）所曝光的消息，其實全微博網友早就知道，還因此讓「劉大錘曝了一個眾所周知的秘密」登上微博熱搜。而身為被爆料的主角男演員蔣敦豪也出面回應了。

▲▼蔣敦豪　劉大錘。（圖／翻攝自微博）

▲「劉大錘曝了一個眾所周知的秘密」登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲▼蔣敦豪　劉大錘。（圖／翻攝自微博／摄影刘大锤_）

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▲劉大錘爆蔣敦豪有女友且甜蜜互動。（圖／翻攝自微博／摄影刘大锤_）

劉大錘今天發出一段15秒影片，其中就是蔣敦豪提著禮物去見女友，大方親親、勾手且共乘一把傘，相處十分甜蜜。不過，蔣敦豪其實2022年就透露過，自己和女友從大學一年級開始交往，到當年已經是交往8年了，等於今年就是邁入十周年，這件事情根本不是秘密。

▲▼蔣敦豪　劉大錘。（圖／翻攝自微博／摄影刘大锤_）

▲蔣敦豪2022年早認愛。（圖／翻攝自微博／搜狐娛樂）

蔣敦豪發現和女友約會被拍後，便出面發出2點聲明，「最近努力工作中，還是希望因為舞台和作品被這個世界留下來，其他的就算了」、「尊重個人隱私，不管是誰，謝謝大家了」。

▲▼蔣敦豪　劉大錘。（圖／翻攝自微博／种地吧蒋敦豪）

▲蔣敦豪回應。（圖／翻攝自微博／种地吧蒋敦豪）

破萬位網友湧入劉大錘爆料蔣敦豪的貼文下留言，「你不行別幹了，爆了個眾皆知的祕密」、「你為什麼要曝光一個人眾皆知的事情」、「那啥，你是斷網才回來嗎」、「人眾皆知的大嫂你預告了一天，你實力不行啊，我要笑話你哈哈哈哈哈哈」、「真是百年一遇的小丑」。

▲▼蔣敦豪　劉大錘。（圖／翻攝自微博／摄影刘大锤_）

▲大陸網友留言。（圖／翻攝自微博／摄影刘大锤_）

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