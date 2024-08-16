Apple 4個月兒「回診爆哭4hrs」崩潰躲哺乳室：全場都在看

記者張筱涵／綜合報導

Apple（黃暐婷）今年四月迎接愛子「八寶」的到來，然而，帶嬰兒看診的過程卻讓她感到疲憊不堪，直呼「當媽媽以來最崩潰的一天」。

▲Apple帶八寶回診很辛苦。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）



Apple日前在Instagram限時動態發文，帶4個月大的兒子「八寶」去醫院回診時，從下午1點等到5點是沒問題的，最崩潰的是兒子整整哭了4個小時：「四個月大7.9公斤的寶寶一直要抱抱！而且只能站著抱，坐下就哭！哭到全場都在看八寶，哭到我只能躲到哺乳室。」

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耗費精力的回診日，Apple坦言這是當媽媽以來最崩潰的一天，一度要跟著兒子對哭，好險有忍住，疲憊到家後肩膀痠痛且雙手已廢：「更是辛苦我婆婆了！她應該也抱到腰酸背痛。」回到家後發現兒子恢復正常後，忍不住貼上無奈攤手的表情符號來表達心情，但她也早就累到吃完飯就睡覺了。

▲Apple時常分享兒子的生活點滴。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）



另外，Apple這個月8日也和老公趙國翔共度了第一個成為爸媽的父親節，一家人相聚談天，她也告白：「願意一肩扛起一個家的心，都好值得崇拜！而且我們這個家還不好扛，有八個嘴巴要吃飯，孝順的你肩上還有媽媽和姐姐，感謝你的勇敢！請好好扛著！我們會當最挺你的後盾。」

▲Apple、趙國翔和八寶第一次的父親節。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）