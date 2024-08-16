劉雨柔凌晨突PO「心碎文」！路邊被拍雙手插口袋：你覺得是那就是吧

記者潘慧中／綜合報導

劉雨柔儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享心情點滴。沒想到，她16日凌晨突然在社群網站PO出「heartbroken（心碎）」文，讓不少粉絲都擔心地留言詢問「怎麼了」。

▲劉雨柔16日凌晨突PO心碎文。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



劉雨柔在Instagram附上一個心碎的圖案，並寫下「你覺得是，那就是吧」的字句。照片中，可以看到她放下一頭長髮，單穿中空運動內心、搭配寬鬆長褲，雙手插進口袋，一副若有所思的樣子。

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▲劉雨柔有感而發地說「你覺得是，那就是吧」。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



16日凌晨4點多突然更新動態，加上PO出心碎文，許多粉絲都紛紛浮出水面詢問劉雨柔狀況，「怎麼了」、「還好嗎」、「加油」，但她並沒有進一步回應網友留言。

事實上，劉雨柔日前才有感而發地說，消失社群的那段時間，「有些情誼，令人失望／有些決策，令人心寒／有些壓力，令人窒息」，但某些決定，她依然不後悔，「再給我一次重來的機會，我一樣會這麼選擇、這麼堅持。」

▲劉雨柔前陣子消失於社群平台中。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



關於未知的挑戰、令人害怕的轉變，以及「原本以為很堅定的感情」，就現況而言，劉雨柔坦言「就是看太重了」，只能學習放下並悠然面對，「其實好像也沒這麼難。」