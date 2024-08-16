「香港小虎隊」林立洋罹大腸癌！　認了癌後呈半退休狀態

記者葉文正／台北報導

香港籍資深男星林立洋曾組「香港小虎隊」紅極一時，當時唱紅經典港劇《新紮師兄》主題曲，並與梅艷芳共同發行黑膠唱片，之後林立洋在港星竄紅年代選擇來台發展，從歌手轉戰戲劇圈，演出《第8號當舖》、《小李飛刀》都是經典代表作。

▲林立洋被診斷出罹患大腸癌，健康亮紅燈，目前呈半退休狀態調養身體。（圖／年代提供）

這次登上年代MUCH《那些年那些歌》分享近況，林立洋表示幾年前罹患大腸癌，體能狀態大不如前，年紀也即將步入花甲之年，對工作要求已不如以往苛求，目前呈現半退休狀態，決定專心調養身體。

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▲林立洋難得在螢幕上高歌。（圖／年代提供）



林立洋演藝生涯橫跨影視歌三棲，年紀輕輕15歲就踏入歌壇闖盪，沒受過專業訓練，單憑對唱歌的熱情報名歌唱大賽，沒想到在八百人中脫穎而出，當時和「百變天后」梅艷芳成為同屆同學，隨後林立洋被簽下組成「香港小虎隊」，雖然團體一炮而紅，卻因香港新秀不斷崛起、競爭激烈，讓他決定轉戰台灣，當時正好搭上80年代「港星當道」時期，電視劇作品邀約不斷，也讓林立洋在台灣以演員身分再度爆紅。



林立洋演藝生涯並非一路順遂，後期台灣戲劇圈逐漸轉往台語劇發展，語言問題讓他工作大受影響，因此林立洋決定暫別演藝圈、另謀生計，直至2017年被診斷出罹患大腸癌，經常腹瀉跑廁所嚴重影響生活品質，如今健康狀況亮紅燈，過去對工作一絲不苟的他決定調整生活步調，坦言目前是處於半退休狀態了。